टोल बचाने की कोशिश बनी आफत, अंडरपास में फंसी कार, अटकी रही कार सवारों की सांस

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा से सहारनपुर जा रही कार भिक्कनपुर गांव स्थित रेलवे अंडरपास में फंस गई. अंडरपास में इतना पानी भरा था कि कार करीब 20 मिनट तक बीच रास्ते में जाम रही.

  • बेमौसम बारिश के कारण देश के कई इलाकों में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
  • सहारनपुर के भिक्कनपुर गांव स्थित रेलवे अंडरपास में जलभराव के कारण एक कार करीब बीस मिनट तक फंसी रही.
  • कार चालक ने टोल टैक्स बचाने के लिए शॉर्टकट अंडरपास से गुजरने की कोशिश की, जो उनके लिए मुसीबत बन गई.
सहारनपुर:

देश के विभिन्‍न इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद ठंड ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. वहीं बारिश के पानी के कारण अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को भी जलभरास के कारण परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. सहारनपुर के थाना सरसावा इलाके के भिक्‍कनपुर गांव स्थिति रेलवे अंडरपास में गुरुवार को जलभराव के चलते एक कार फंस गई, जिसे काफी मशक्‍कत के बाद निकाला जा सका. कार चालक टोल टैक्‍स बचाने के लिए अंडरपास से जा रहे थे, लेकिन उनकी यह कोशिश आफत बन गई. 

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा से सहारनपुर जा रही कार भिक्कनपुर गांव स्थित रेलवे अंडरपास में फंस गई. अंडरपास में इतना पानी भरा था कि कार करीब 20 मिनट तक बीच रास्ते में जाम रही. 

कार सवार लोगों की अटकी रही सांसें 

इस दौरान कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल सके, जिससे उनकी सांसें अटक गईं. घबराए कार सवारों ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी. सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला गया. 

टोल टैक्‍स बचाने के चक्‍कर में फंसी कार 

हालांकि कार के फंसने में पानी का जितना योगदान है, उतना टोल टैक्‍स बचाने की कोशिश भी उतनी ही जिम्‍मेदार है. कार चालक दीक्षित बंसल ने बताया कि टोल से बचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता चुना था और अंडरपास से कार लेकर जा रहे थे. हालांकि यह उनके लिए मुसीबत बन गया. 

