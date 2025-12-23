साध्वी प्राची का सवाल, जब ईसाई हिंदू त्योहार नहीं मनाते तो हिंदू क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हिजाब विवाद पर दिया यह बयान

क्रिसमस को लेकर हिंदूवादी साध्वी प्राची का बड़ा बयान आया है.उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में ईसाई कोई हिंदू त्योहार नहीं मानते हैं तो फिर क्रिसमस के नाम पर हिंदू अपने बच्चों को कार्टून क्यों बनाते हैं.साध्वी प्राची ने कहा है कि क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज स्कूलों में ही बच्चों को गिफ्ट बांटने क्यों जाते हैं, वह मस्जिद और मदरसों में क्यों नहीं जाते आखिर मदरसों में भी तो बच्चे पढ़ते हैं.साध्वी प्राची एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुजफ्फरनगर आई थीं. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए.

नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर क्या बोलीं साध्वी प्राची

बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर साध्वी प्राची ने कहा कि इकरा हसन हिंदुस्तान की संसद में बिना हिजाब के कैसे बैठी है.

साध्वी प्राची ने कहा, ''मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से पूछना चाहती हूं कि क्या दो फीसदी ईसाई रामनवमी बनाते हैं. क्या वह भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मानते हैं. होली और दिपावली मनाते हैं. जब वह हिंदुओं के त्योहार नहीं मानते हैं 85 फीसदी हिंदू तुम अपने बच्चों को कार्टून क्यों बनाते हो. उन्होंने कहा कि हिंदू अपने बच्चों को राम बनाएं, अपने बच्चों को कृष्ण बनाएं. उन्होंने यह भी पूछा कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज स्कूल में ही गिफ्ट देने क्यों आता है, वह मस्जिदों में क्यों नहीं जाता है, वह मदरसों में क्यों नहीं जाता है. साध्वी ने कहा कि गिफ्ट बांटने के लिए सेंटा को मदरसों में भी जाना चाहिए, आखिर मदरसों में भी बच्चे पढ़ते हैं, उसे वहां भी गिफ्ट देना चाहिए.

