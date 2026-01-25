दोस्ती, ब्लैकमेल और धर्मांतरण... मिर्जापुर में जिम की आड़ में कैसे चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल? समझिए

मिर्जापुर में जिम की आड़ में लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है. इस परे मामले का पता तब चला जब दो लड़कियों ने अलग-अलग थाने में जिम में हो रहे इस धर्मांतरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने 4 जिम को सील कर दिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. अवैध धर्मांतरण के मामले में और भी जिम के लोगों के शामिल होने की आशंका है.

इस मामले में अब तक जिन 4 जिम का नाम सामने आया है, वो KGN-1, KGN-2, KGN-3 और आयरन फायर जिम है. चारों जिम को सील कर दिया है. दो लड़कियों ने आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर और उसके साथी लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे.

कैसे सामने आया पूरा मामला?

मिर्जापुर की दो लड़कियों ने अलग-अलग थाने में शिकायत की थी और जिम में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया था. लड़कियों ने अपनी शिकायत में कहा था कि जिम मालिक और जिम ट्रेन पहले लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते थे, उनके अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते थे और उन पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाते थे.

जिम सील, 6 गिरफ्तार

ये जिम मिर्जापुर में महुवरिया, नारघाट और बेलतर में स्थित हैं. इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले 4 आरोपियों- मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर और सादाब को गिरफ्तार किया था. इन चारों के मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं.

वहीं, इस मामले में जब पुलिस मुख्य आरोपी फरीद को गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा के साथ एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने छठे आरोपी इरशाद को भी गिरफ्तार किया था, जो भदोही जीआरपी में हेडकॉन्स्टेबल था.

(रिपोर्टः इंद्रेश पांडे)