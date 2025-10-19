विज्ञापन
धनतेरस पर करोड़ों की गाड़ियों से सजा बाहुबलियों का काफिला, राजा भैया और धनजंय सिंह ने खरीदी ये लग्जरी कारें

एक तरफ राजा भैया ने करोड़ों की लग्जरी कार खरीदी, वहीं दूसरी तरफ जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने 4 करोड़ की कीमत वाली दो-दो गाड़ियां खरीदी हैं.

  • धनतेरस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया ने करीब ढाई करोड़ रुपये कीमत की लेक्सस कार खरीदी
  • राजा भैया के पास पहले से लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर और रेंज रोवर जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं
  • पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धनतेरस से पहले लगभग चार करोड़ रुपये की दो टोयोटा लग्जरी गाड़ियां खरीदीं
धनतेरस का त्योहार इस बार सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि नेताओं के लिए भी खास दिन रहा. इस शुभ अवसर पर जहां आम लोग सोना-चांदी और बर्तन खरीदते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली नेता राजा भैया और धनंजय सिंह ने करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां अपने घर लेकर आए. कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने धनतेरस के मौके पर एक नई लग्जरी कार खरीदी है. यह कार लेक्सस की 4-सीटर लग्जरी वैरिएंट है, जिसकी शुरुआती कीमत ही करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपये है. बताया जा रहा है कि ऑन-रोड कीमत ढाई करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

राजा भैया के पास कौन-कौन सी गाड़ियां

राजा भैया की गाड़ियों का काफिला पहले से ही बेहद लग्जरी है. उनके पास लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर और जीप रैंगलर जैसी महंगी गाड़ियां हैं. साल 2023 में उन्होंने रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी खरीदी थी, जबकि 2020 में उन्होंने 3 करोड़ रुपये की रेंज रोवर डिफेंडर खरीदी थी, जो उस समय उत्तर प्रदेश की पहली डिफेंडर थी. दिलचस्प बात यह है कि राजा भैया को गाड़ियों के नंबरों का भी खास शौक है. उनके काफिले की लगभग सभी गाड़ियों का नंबर 0001 होता है. कई बार उन्हें खुद अपनी लैंड क्रूजर या डिफेंडर चलाते हुए भी देखा गया है.

धनंजय सिंह का डबल धमाका: 4 करोड़ की दो गाड़ियां

जौनपुर से पूर्व सांसद और पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने धनतेरस से चार दिन पहले ही दो नई लग्जरी गाड़ियां खरीदीं. इनमें एक टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज है, जिसकी कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये है, और दूसरी टोयोटा वेलफायर, जिसकी कीमत सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है. कुल मिलाकर उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपये की गाड़ियां खरीदी हैं. धनंजय सिंह की गाड़ियों में भी एक खास बात है, उनकी सभी गाड़ियों का नंबर 9777 होता है. कहा जाता है कि वह लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर गाड़ियां खरीदते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, उनका गुरु और मंगल कमजोर है, और 9777 नंबर उन्हें शुभ बताया गया है.

बाहुबलियों का लग्जरी कार प्रेम

राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों ही लंबे समय से अपनी लग्जरी कारों के लिए जाने जाते हैं. चाहे चुनावी रैलियां हों या निजी कार्यक्रम, इन नेताओं का काफिला हमेशा चर्चा में रहता है. धनतेरस के मौके पर इन दोनों नेताओं की नई खरीदारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बाहुबलियों का कार प्रेम किसी से छिपा नहीं है. इस बार की धनतेरस पर देशभर में गाड़ियों की बिक्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक, इस बार बिक्री में 20-25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है. ऐसे में जब आम लोग भी नई गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं, तो नेताओं का रुझान भी लग्जरी की ओर बढ़ता दिख रहा है.

