संभल में तो 85 फीसदी... UP के किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा

संभल मामले में बने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिले की आबादी में मुस्लिम जनसंख्या 85 फीसदी पहुंच गई है, जबकि हिन्दुओं की आबादी महज 15 प्रतिशत रह गई है. जबकि 1947 में हिन्दू मुस्लिम आबादी का यह अनुपात 45-55 था, यानी हिंदू जनसंख्या 78 वर्षों में करीब 30 फीसदी घट गई. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या 40 फीसदी से ज्यादा है.वेस्ट यूपी के मुरादाबाद जिले में लगभग 50.82% मुसलमान हैं. रामपुर में यह तादाद 50.57% है.

बिजनौर में 43 और सहारनपुर में करीब 42 फीसदी मुस्लिम जनसंख्या है.मुजफ्फरनगर में 41.30% और सहारनपुर में 41.95% आबादी मुसलमानों की है. अगर 2011 की जनगणना की मानें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी. यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 3 करोड़ 85 लाख के आसपास थी. यह उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 19.3 फीसदी थी. अनुमानों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव तक यूपी में मुस्लिम आबादी का अनुपात 24 फीसदी पहुंच गया है.

उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य जिले

रामपुर : 50.57%

मुरादाबाद : 50.82%

बिजनोर: 43.04%

सहारनपुर : 41.95%

मुजफ्फरनगर : 41.3

अमरोहा : 40.78%

बलरामपुर : 37.51%

बरेली: 34.54%

मेरठ: 34.43%

बहराइच : 33.53%

श्रावस्ती : 30.79%

बागपत : 27.98%

गाजियाबाद : 25.35%

सिद्धार्थनगर : 29.23%

लोकसभा चुनाव 2024 में सपा-बसपा और कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे बड़े दलों की ओर से 79 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे. सपा से कैराना से इकरा हसन, संभल से जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी, रामपुर से मोहिबुल्लाह और कांग्रेस से सहारनपुर से इमरान मसूद ने जीत दर्ज की. हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण की काट से बचने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी हिंदू प्रत्याशी उतारने की रणनीति अपनाई थी, जो मुरादाबाद और आजमगढ़ जैसी सीटों पर सफल भी रही. मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और मुरादाबाद से रुचि वीरा जीत दर्ज की थी. हालांकि 25 से 40 फीसदी मुस्लिम आबादी के बावजूद विपक्षी दल ऐसी 12-15 लोकसभा सीट हार गया था.