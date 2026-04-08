विधायक के गले लगाते ही व्यापारी का मोबाइल गायब, शोभायात्रा में लोगों के सामने जेब से निकालकर चंपत हुआ चोर

Ghaziabad Hindi News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक पॉकेट मार बड़ी ही शातिराना तरीके से मोबाइल चोरी करके फरार हो गया. उसने इस चोरी को अंजाम दिनदहाड़े लोगों की आंखों के सामने ही दिया. बता दें कि अंकुर विहार थाना क्षेत्र में निकल रही शोभा यात्रा के दौरान चोर ने एक व्यापारी का मोबाइल जेब से निकाल लिया. इस दौरान जो शोभा यात्रा का वीडियो बना रहे थे, उसमें यह घटना कैद हो गई.

घटना उस वक्त हुई जब व्यापारी शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और विधायक ने व्यापारी को गले लगाया था. दरअसल, अंकुर विहार क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण का अपना कारोबार है. इसी थाना क्षेत्र के रामेश्वर पार्क में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद 5 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाल रहे थे. शोभायात्रा के दौरान प्रवीण पुष्प वर्षा कर रहे थे.

कैमरे में कैद शातिर पॉकेटमार, भीड़ में चोरी, चोर फरार!



गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान दिनदहाड़े एक शातिर पॉकेटमार ने व्यापारी का मोबाइल चोरी कर लिया, चोरी की यह वारदात लोगों की आंखों के सामने हुई और पूरी घटना यात्रा का वीडियो बनाते समय कैमरे में… pic.twitter.com/L3hArImrLE — NDTV India (@ndtvindia) April 8, 2026

ऐसे लगा जैसे विधायक के गले लगाने का इंतजार कर रहा था चोर

इसी दौरान स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नंदकिशोर गुर्जर (MLA Nand Kishor Gurjar) भी शोभायात्रा में गुजर रहे थे. प्रवीण ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रवीण को गले लगाया. इसी दौरान चोर ने मौका देख मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया. उसने प्रवीण की जेब से मोबाइल निकाल लिया और तुरंत चुपचाप से फरार हो गया. कई लोगों के बीच यह ऐसे हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही न हो.

वीडियो के आधार पर की शिकायत

प्रवीण का फोन सैमसंग का था. कुछ लोग शोभायात्रा के वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन एक वीडियो में यह घटना कैद हो गई. अब प्रवीण ने वीडियो के आधार पर इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है. पुलिस भी वीडियो के आधार पर चोर की पहचान कर रही है.

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