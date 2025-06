बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने बीजेपी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार और सहयोगी राजनीतिक दलों पर संविधान से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर के बनाए गए मानवतावादी संविधान को बार-बार कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसे बीएसपी बर्दाश्त नहीं करेगी. मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने आजीवन संघर्षों के आधार पर 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के मंत्र के साथ देश निर्माण के लिए मानवतावादी संविधान दिया, लेकिन पहले कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में अनावश्यक संशोधन किए हैं.

उन्होंने कहा, 'दोनों पार्टियां बाहर से अलग दिखती हैं लेकिन अंदर से एक जैसी हैं. ये लोग संविधान की आत्मा को बदलना चाहते हैं और देश को फिर जातिवादी ढांचे में धकेलना चाहते हैं.' मायावती ने दो टूक कहा, 'संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी. अगर आरएसएस या बीजेपी कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता. संविधान से अगर छेड़छाड़ की गई, तो बीएसपी चुप नहीं बैठेगी.'

बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यदि संविधान विरोधी गतिविधियां नहीं रोकी गईं तो बीएसपी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्गों को जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उन्हें छीना नहीं जा सकता.

Lucknow, Uttar Pradesh: BSP National President Mayawati addresses a press conference says, "Dr. B.R. Ambedkar gave our country a truly humanitarian and exemplary Constitution. However, during their time in power, first the Congress Party at the Centre, and more recently the NDA… pic.twitter.com/afngEZJzr0