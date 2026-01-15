जन्मदिन पर पुराने अंदाज में दिखीं मायावती, गठबंधन के लिए रखी सवर्ण वोटों वाली शर्त!

बीएसपी चीफ मायावती अपने 70वें जन्मदिन पर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखीं. बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ विपक्षी केवल अपनी जातियों को ही दिलाने में सीमित रहे. उन्होंने दावा किया कि उनके शासनकाल में किसी धर्म या लोगों के साथ पक्षपात नहीं होने दिया गया. मायावती ने कहा कि यही नहीं, हमने तो यादव समाज के हितों का भी ध्यान रखा था. बीएसपी चीफ ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जिस दिन हमें ये भरोसा हो जाएगा कि हमारा गठबंधन का साथी हमें सवर्णों का वोट हमें दिलवा सकता है तब हम गठबंधन की सोचेंगे.

सवर्ण वोटों के लिए अपील

मायावती ने कहा, 'मुझे लगता है इसमें बहुत लंबा समय लगेगा. अपर कास्ट की सोच बदलने का काम विपक्षियों ने किया है. हमें उम्मीद है कि अपर कास्ट समाज हमने बिना किसी दल से गठबंधन के भी जुड़ेगा. दलित, मुस्लिम और वंचित वर्ग का वोट हमें पहले से ज्यादा मिलेगा और सपा का पीडीए देखता रह जाएगा.

बीएसपी ने दंगा-फसाद नहीं होने दिया

उन्होंने कहा कि बीएसपी की सरकार में दंगा फसाद नहीं होने दिया. बीएसपी की सत्ता जाने के बाद जितने भी एक्सप्रेस-वे बने हैं, इन सभी की रूपरेखा बीएसपी सरकार में तैयार हो गए थे. पहला एक्सप्रेस-वे भी हमने बनाया. मायावती ने कहा कि हमने अपनी सरकार में सभी प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए होते लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से ये संभव नहीं हो सका.

विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी

मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार में नेता अपने नफे नुकसान में लगे रहते हैं. समाज के बारे के नहीं सोचते हैं. वर्तमान सरकार में पक्षपात हो रहा है. बीएसपी चीफ ने कहा कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं हूं. विधानसभा चुनाव से पहले हमारी पार्टी मज़बूत हो, इसके लिए हम पूरी तरह जुटे हैं. बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग परेशान हैं.मायावती ने कहा कि बस जनता गुमराह ना हो तो हमारी सरकार बन जाएगी.

ईवीएम को लेकर भी दिया बयान

बीएसपी चीफ ने कहा कि ईवीएम में धांधली रुकने पर चुनाव के सही नतीजे आ सकते हैं. हमें उम्मीद है कि ये व्यवस्था जल्द खत्म होगी और पहले की तरह बैलट पेपर से चुनाव कराया जाएगा. SIR में गंभीर शिकायतें आ रही हैं. हम ये साफ करना चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन करके चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान ज्यादा होता है और वोट प्रतिशत भी घट जाता है. हमसे जुड़ने वाला वोट हमारे गठबंधन साथी की मिल जाता है. इसलिए यूपी समेत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी.