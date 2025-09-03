विज्ञापन
मथुरा: खाद की लाइन में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में चार लोग घायल

  • यूपी के मथुरा में डीएपी खाद के लिए लाइन में खड़े दो पक्षों के बीच मामूली विवाद से मारपीट हो गई
  • मारपीट की घटना थाना राया इलाके के सादाबाद रोड पर हुई, जहां लोग आपस में भिड़ गए थे
  • इस झगड़े में कुल चार लोग घायल हुए और बाद में दोनों पक्ष वहां से चले गए थे
मथुरा:

यूपी के मथुरा में दो पक्षों के बीच बड़ा बवाल हो गया. जानकारी के मुताबिक खाद के लिए लगी लाइन में एक मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोग मारते रहे और कुछ लोग मार खाते रहे और ज्यादातर लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

ये तस्वीरें यूपी के मथुरा के थाना राया इलाके के सादाबाद रोड की हैं. एक मामूली बात पर उस वक्त मारपीट हो गई जब डीएपी खाद के लिए लाइन में खड़े दो पक्ष आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि लाइन में लगने के चलते यह झगड़ा हुआ था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कुल चार लोग घायल हुए हैं. मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष वहां से चले गए लेकिन अभी तक पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर मिली नहीं मिली है.

