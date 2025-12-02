विज्ञापन
विशेष लिंक

काशी में मंच पर बैठे थे योगी और अचानक पहुंच गया शराबी, जानें फिर क्या हुआ

वाराणसी में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक बड़ी सुरक्षा चूक नजर आई. दरअसल कार्यक्रम में एक शराबी युवक मंच तक पुहंच गया. उस समय योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे.

Read Time: 2 mins
Share
काशी में मंच पर बैठे थे योगी और अचानक पहुंच गया शराबी, जानें फिर क्या हुआ
वाराणसी:

उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने वाले 'काशी-तमिल संगमम' का चौथा संस्करण मंगलवार को वाराणसी में हुआ. इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. इस दौरान एक शराबी युवक ने योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए मंच के पास तक पहुंच गया. उनके सुरक्षा कर्मियों ने युवक को तत्काल वहां से हटाया. 

कहां पर आयोजित हो रहा है 'काशी-तमिल संगमम'

'काशी-तमिल संगमम' का आयोजन वाराणसी के नमो घाट पर किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि  और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे. इसी दौरान एक शराबी युवक मंच के पास पहुंच कर हंगामा करने लगा. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने तत्काल करवाई करते हुए उसको वहां से हटाया. 

काशी-तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

'काशी-तमिल संगमम' के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

इस बार इस कार्यक्रम का विषय 'तमिल करकलाम' यानी 'तमिल सीखें' रखा गया है. इस आयोजन में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंचेंगे. 

काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार संयुक्त प्रस्तुति देते हुए भारतीय संस्कृति का संगम प्रस्तुत करेंगे.उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का पहला दल शनिवार सुबह कन्याकुमारी से विशेष ट्रेन से रवाना हुआ. बयान के मुताबिक कन्याकुमारी से 43, तिरुचिरापल्ली से 86 और चेन्नई से 87 छात्र इस यात्रा में शामिल हुए हैं.

ये भी पढ़ें: इमरान समर्थकों के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, बहन को मिली जेल में मिलने की इजाजत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kashi Tamil Sangamam 2025, UP News, Yogi Adityanath
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com