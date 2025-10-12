विज्ञापन
उठक-बैठक लगवाई, उलटा खड़ा किया... अयोध्‍या नगर निगम का ठेले-खोमचे वालों के साथ यह कैसा बर्ताव

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन दल के कर्मचारियों के हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं और उन्‍होंने कुछ लोगों को डंडे के जोर पर धूप में खड़ा रखा. इस दौरान उनसे जबरन उठक-बैठक करवाई जाती है.

उठक-बैठक लगवाई, उलटा खड़ा किया... अयोध्‍या नगर निगम का ठेले-खोमचे वालों के साथ यह कैसा बर्ताव
  • अयोध्या में राममंदिर के पास ठेला-खोमचा लगाने वाले गरीबों के साथ नगर निगम प्रवर्तन दल ने अमानवीय व्यवहार किया.
  • प्रवर्तन दल इन गरीबों को पकड़कर पार्क में ले गया. उनसे उठक-बैठक करवाई और हाथों के बल खड़ा कर दिया.
  • गरीब विक्रेता ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई से मुश्किलें बढ़ गई हैं.
अयोध्‍या:

अयोध्या में राममंदिर के पास ठेला-खोमचा लगाने वाले गरीबों के साथ नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बेहद अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया है. आरोप है कि प्रवर्तन दल की टीम गरीब विक्रेताओं को पकड़कर दूर एक पार्क में ले गई और उनसे न सिर्फ उठक-बैठक करवाई गई, बल्कि कुछ लोगों को हाथों के बल उलटा भी खड़ा कर दिया गया. प्रवर्तन दल का गुस्‍सा यहीं शांत नहीं हुआ, इन लोगों को काफी देर तक भूखा-प्‍यासा खड़ा रखा गया. 

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन दल के कर्मचारियों के हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं और उन्‍होंने कुछ लोगों को डंडे के जोर पर धूप में खड़ा रखा. इस दौरान उनसे जबरन उठक-बैठक करवाई जाती है.

दीवार के सहारे उलटा खड़ा किया 

इसके बाद भी जब अयोध्‍या नगर निगम के प्रवर्तन दस्‍ते का इस सजा से मन नहीं भरा तो उन्‍होंने इन लोगों को दीवार के सहारे हाथों पर उलटा खड़े होने का आदेश सुना दिया. डंडे लिए दस्‍ते के कर्मचारियों के सामने बेबस यह लोग काफी देर तक इस रह से खड़े रहे. 

ये सब गरीब तबके के लोग हैं, जो अयोध्या के राम पथ पर ठेला खोमचा लगाकर प्रसाद बेच कर अपने परिवार का पेट भरते हैं. इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये लोग ठेला खोमचा लगाते हैं. 

नगर निगम की कार्रवाई से बढ़ी मुश्किल

स्थानीय लोगों का कहना है कि राम पथ के निर्माण के बाद स्थायी दुकानें बेहद महंगी हो गई हैं और आमदनी भी घट गई है. ऐसे में गरीब तबके के लोग ठेला या रेहड़ी लगाकर जीविका चला रहे हैं, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. 

हालांकि इस घटना के बारे को लेकर अब नगर निगम आयुक्त जांच की बात कह रहे हैं. 
 

