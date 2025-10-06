यूपी में चोरी का अजीब मामला, चोरों ने जाते-जाते दिखा दिया ऐसा टैलेंट, लोगों की नहीं रुक रही हंसी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरी की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसने पुलिस और ग्रामीणों को हैरान कर दिया है. साथ ही ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र में स्थित मनियारपुर प्राइमरी स्कूल में चोरों ने न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि जाते-जाते उन्होंने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन भी कर दिया. चोरों ने स्कूल के ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर चाक से बेहद सुंदर कार्टून बनाए और साथ ही 'बेटी बचाओ' का नारा भी लिख दिया.

दशहरे की छुट्टियों में दिया वारदात को अंजाम

साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने NDTV से हुई बातचीत में इस अनोखी चोरी की घटना और दीवारों पर बनाए गए कार्टून की पुष्टि की है. यह चोरी की वारदात दशहरे की छुट्टियों के दौरान हुई, जब स्कूल बंद था. चोरों ने मुख्य ताला तोड़कर स्कूल में प्रवेश किया. स्कूल के प्रिंसिपल रंजन मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चोरों ने स्कूल से निम्नलिखित सामान चुराए:

2 ब्लूटूथ स्पीकर

सैमसंग चार्जर

समर्सिबल स्टार्टर बॉक्स

1 प्लास्टिक कुर्सी

स्कूल का ताला

चोरी की कला के साथ-साथ कार्टून में भी निपुण

चोरों की कलाकारी ने स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों को दंग कर दिया. चोरों ने स्कूल में पहले से बने 'बेटी बचाओ' अभियान से संबंधित एक कार्टून की हूबहू नकल ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर बना दी. ग्रामीणों और स्टाफ का कहना है कि यह अनोखा चोर चोरी की कला के साथ-साथ कार्टून बनाने में भी निपुण है. लोगों का यह भी अनुमान है कि चोर कला का कोई शौकीन हो सकता है, या यह भी संभव है कि वह इसी स्कूल का कोई पुराना छात्र हो जो स्कूल की दीवारों और लेआउट से भली-भांति परिचित हो.

पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस अनोखी चोरी का जल्द ही खुलासा करने का दावा कर रही है. फिलहाल यह घटना पूरे इलाके में 'कलाकार चोर' की कहानी के रूप में वायरल हो रही है.