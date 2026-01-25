सम्राट संग सेल्फी के लिए लगी लाइन, लोग दे रहे 60 लाख लेकिन मालिक बोला ये बिकाऊ नहीं, सेहत के पीछे है शाही खाना

इतिहास और परंपरा के लिए मशहूर कानपुर का मकनपुर बसंत मेला इस बार एक खास मेहमान की वजह से सुर्खियों में है. मेले की रौनक बढ़ाने और हजारों दर्शकों को अपनी ओर खींचने वाला यह मेहमान कोई इंसान नहीं, बल्कि 'सम्राट' नाम का एक घोड़ा है. अपनी बेदाग सफेद चमक, ऊंची कद-काठी और शाही नखरों के चलते सम्राट मेले में सेल्फी पॉइंट बन गया है.

कन्नौज के रहने वाले सर्वदा मिश्रा का यह घोड़ा केवल दिखने में ही नहीं, बल्कि अपने खान-पान में भी नवाबों को मात देता है. सम्राट आम घोड़ों की तरह केवल घास-फूस नहीं खाता, बल्कि उसकी डाइट चार्ट किसी पहलवान से कम नहीं है.

क्या है घोड़े की डाइट?

घोड़े के मालिक के मुताबिक, सम्राट रोजाना 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम चबाता है. इसके अलावा उसकी डाइट में 2 लीटर दूध, 1 किलो भुना चना, 3 किलो गेहूं की दलिया, 2 किलो जौ और 1 किलो बाजरा शामिल है. इस शाही डाइट का खर्च प्रतिदिन करीब 1000 रुपये आता है.

सवा करोड़ है घोड़े की कीमत

सम्राट की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा और बदायूं से आए व्यापारियों ने इसकी कीमत 51 लाख से लेकर 60 लाख रुपये तक लगा दी. लेकिन मालिक सर्वदा मिश्रा ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया. उनका कहना है कि सम्राट की कीमत सवा करोड़ रुपये है और वे इसे यहां बेचने नहीं, बल्कि सिर्फ दिखाने और शौक के लिए लाए हैं. उन्होंने इसे पंजाब से मात्र 10 महीने की उम्र में 3 लाख रुपये में खरीदा था, जो अब 2 साल से ऊपर का हो चुका है.

किस नस्ल का है घोड़ा?

सम्राट जयमंगल नस्ल का घोड़ा है, जिसके शरीर पर एक भी काला दाग नहीं है. यह प्योर व्हाइट है. मालिक का दावा है कि ऐसे घोड़े पहले राजा-महाराजा रखा करते थे और अब यह केवल रईसों के शौक का हिस्सा हैं. इसकी फड़ (छाती की चौड़ाई) अभी 35 इंच है, जिसके 70 इंच तक जाने की उम्मीद है.