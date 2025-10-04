चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा... बीजेपी नेता की यूपी पुलिस ने ऐसे निकाली हेकड़ी, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक नेता की दबंगई का मामला सामने आया है. सचेंडी थाना क्षेत्र में चल रही रामलीला के दौरान डांसरों पर रुपये लुटाने और विरोध करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरी घटना का 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

रामलीला मंच पर शुरू हुई दबंगई

भौंती गांव में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था. जानकारी के अनुसार, बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े अमितेश शुक्ला कार्यक्रम में पहुंचे थे. आरोप है कि मंचन के दौरान अमितेश शुक्ला ने कलाकारों और नृत्य कर रही डांसर पर सरेआम रुपये लुटाना शुरू कर दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

“चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा..”



UP: कानपुर के सचेंडी इलाके में 3 दिन पहले चल रही रामलीला में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमितेश शुक्ला मंच किनारे बैठ कर नृत्य कर रही डांसर पर रुपये लुटाने लगे, आयोजकों ने जब विरोध किया तो दोनो में वाद विवाद हुआ.



इसके बाद इस बीजेपी नेता… pic.twitter.com/iWuscR5jyd — NDTV India (@ndtvindia) October 4, 2025

विरोध करने पर पिस्टल से धमकाया

जब रामलीला कमेटी के सदस्यों और आयोजकों ने अमितेश शुक्ला के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वह आगबबूला हो गया. बात बढ़ने पर नेता ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और कमेटी के एक सदस्य के पेट पर अड़ा दी. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को धमका रहा है और चिल्ला रहा है कि, "चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा." इस घटना से रामलीला देखने आए लोगों में अफरातफरी और भय का माहौल बन गया था.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया. एडीसीपी कपिल देव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अमितेश शुक्ला को पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. अमितेश शुक्ला की भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं.