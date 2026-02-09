विज्ञापन
कानपुर लैम्बॉर्गिनी सड़क हादसे में बड़ी खबर, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की FIR

  • कानपुर में लैम्बॉर्गिनी दुर्घटना में तंबाकू व्यापारी केके शर्मा के बेटे शिवम शर्मा की कथित भूमिका सामने आई है
  • पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लापरवाह ड्राइविंग और संपत्ति क्षति की धाराएं लगाई हैं
  • दुर्घटना रेव-3 मॉल के पास दोपहर को हुई जिसमें तेज रफ्तार और भारी नशे का आरोप लगाया गया है
कानपुर में रविवार दोपहर लैम्बॉर्गिनी सड़क हादसे में हुई एफआईआर में चौंकाने वाली बात सामने आई है. पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR फाइल की है. जबकि सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लैम्बॉर्गिनी में तंबाकू व्यापारी केके शर्मा का बेटा शिवम शर्मा मौजूद था. रसूख की सनक और नशे में रफ्तार का एक्सीलेटर जो चढ़ा, उसने करीब 6 लोगों को घायल कर दिया. स्पीड इतनी कि खुद की अपनी पॉश गाड़ी का नुकसान भी करा लिया. इसके बाद ये अज्ञात FIR एक अलग ही कहानी बयां कर रही है. पुलिस ने इसमें बीएनएस की 281, 125(a), 125(b), 324(4)—(प्राथमिक रूप से लापरवाह ड्राइविंग/जीवन को संकट में डालना/संपत्ति क्षति‑चोट से संबंधित) धाराएं लगाई हैं.  इस पूरी घटना की आंखोदेखी लोगों ने एनडीटीवी को बताई है.  


ये भी पढ़ें: ई-रिक्शा को टक्कर, बुलेट वाला 10 फीट ऊपर उछल गया, तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कैसे मचाया सड़क पर उत्पात?

भारी नशे में, रफ्तार का गंदा खेल

वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने एनडीटीवी को बताया कि घटना दोपहर 3:15 बजे रेव-3 (Rev-3) मॉल के पास घटी. चश्मदीदों  ने बताया कि गाड़ी लैंबोर्गिनी थी जिसे वहां के मशहूर तंबाकू व्यापारी केके मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था. गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और  शिवम मिश्रा कथित तौर पर भारी नशे में था. चश्मदीदों ने आगे बताया कि कार ने सबसे पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर खड़ी हुई रॉयल एनफील्ड (Bullet) मोटरसाइकिल से जा टकराई.टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार हवा में लगभग 10 फीट ऊपर उछल गया.इसके बाद कार मोटरसाइकिल के अगले पहिए पर चढ़ गई और उसे कुछ दूर तक घसीटती ले गई,जिसके बाद वह एक बिजली के खंभे से टकराकर रुकी.

 

Fir by Nilesh Kumar

पूरी स्टोरी पढ़ें

