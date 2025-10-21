बेमन से हुई थी शादी, पत्नी को नहीं करता था पसंद, ससुर करने लगा ब्लैकमेल तो दामाद ने चली खौफनाक चाल

कानपुर के मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल और जेके कैंसर अस्पताल परिसर में हुए किसान राजकुमार सिंह राजावत हत्याकांड का कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के दामाद मोहित सिंह तोमर ने 6 लाख रुपये की सुपारी देकर अंजाम दिलाया था. पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो सहयोगी अभी भी फरार हैं.

जबरन शादी और कलह बनी हत्या की वजह

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि औरैया के बहादुरपुर सहार निवासी किसान राजकुमार सिंह राजावत की हत्या उनके दामाद मोहित सिंह तोमर ने कराई थी. पूछताछ में मोहित ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह अपनी शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उसके ससुर राजकुमार ने उसकी शादी जबरदस्ती कराई थी.

शादी के बाद घर में अक्सर कलह होती थी, जिसके चलते ससुर राजकुमार ने उसे जेल भिजवाने की धमकी दी थी. इन सबसे तंग आकर मोहित ने ससुर को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

अस्पताल परिसर में मिला था शव

मृतक राजकुमार सिंह राजावत पिछले एक महीने से अपनी पत्नी अनीता देवी का मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल में इलाज करा रहे थे. बीती 17 अक्टूबर, शुक्रवार की रात वह पत्नी से खाना खाने की बात कहकर अस्पताल से बाहर निकले और फिर वापस नहीं लौटे. परिजनों की गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

रविवार सुबह उनका चाकुओं से गोदा हुआ शव जेके कैंसर अस्पताल के परिसर में मिला. उनके पेट पर चाकुओं के एक दर्जन से ज्यादा वार के निशान थे.

6 लाख की सुपारी, पत्नी को मारने की भी थी प्लानिंग

आरोपी दामाद मोहित ने पुलिस को बताया कि उसने इस हत्याकांड के लिए अपने गांव बिधूना औरैया के रहने वाले प्रिंस दुबे और ऋषभ को 6 लाख रुपये की सुपारी दी थी. हत्या वाली रात जब प्रिंस और ऋषभ, राजकुमार पर चाकुओं से वार कर रहे थे, तब वह खुद कुछ ही दूरी पर खड़े होकर सब देख रहा था.

मोहित ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसकी अगली योजना अपनी पत्नी को भी कार से कुचलकर मारने की थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया.

डीसीपी सेंट्रल और एसीपी स्वरूप नगर के नेतृत्व में स्वरूप नगर थाना प्रभारी, सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने तेजी दिखाते हुए मोहित सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस हत्याकांड में शामिल दो अन्य फरार आरोपियों प्रिंस दुबे और ऋषभ की तलाश में जुटी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है.