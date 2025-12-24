झांसी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, महिला के शव को चूहों ने कुतरा, एक महीने में दूसरी घटना

यूपी के झांसी से एक बार फिर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में रखे एक महिला के शव को चूहों ने कुतर डाला. इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद परिजनों ने जमकर आक्रोश जताया. उनका दावा है कि मोर्चरी में बड़े-बड़े चूहे नजर आए हैं. हैरानी की बात ये है कि बीते एक महीने में यह दूसरी ऐसी घटना है. मामला सामने आते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालांकि प्रशासन जांच कराने की बात कह रहा है, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है.

रघुवीर दोहरे की 60 वर्षीय पत्नी मृतका पुष्पा देवी झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महेबा गांव की रहने वाली थी. परिजनों के मुताबिक पुष्पा देवी शुगर की बीमारी से पीड़ित थी. बीते दिन उन्होंने शुगर की दवा समझकर गलती से कीटनाशक दवा पी ली, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं. परिजन उन्हें पहले चिरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इलाज के दौरान रात में उनकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि शव को पूरी तरह सुरक्षित हालत में मॉर्चरी में रखवाया गया था, लेकिन जब आज पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया, तो आंख के पास जानवर द्वारा कुतरने के गंभीर निशान मिले. परिजनों का कहना है कि मॉर्चरी में बड़े-बड़े चूहे देखे गए हैं और आशंका है कि उन्हीं चूहों ने शव को नुकसान पहुंचाया है.

मामले पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में आई है. परिजनों द्वारा शव को नुकसान पहुंचने की शिकायत की गई है, जिसकी जांच कराई जा रही है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

वहीं इस मामले में कैमरे के सामने न आते हुए मेडिकल चौकी प्रभारी मोहित राणा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम करवा दिया गया है. आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.