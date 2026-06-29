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VIDEO: एसडीएम रिंकू सिंह ने BJP ब्लॉक प्रमुख को मारा धक्का! हाथ से मोबाइल छीनकर फेंका

जालौन के बेतवा कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण के दौरान हुए विवाद का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. बीजेपी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने एसडीएम रिंकू सिंह पर अभद्रता, धक्का देने और मोबाइल फेंकने का आरोप लगाया है.

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यूपी के जालौन में कोल्ड स्टोरेज निरीक्षण के दौरान हुए विवाद का मामला अब और गर्मा गया है. बेतवा कोल्ड स्टोरेज के मालिक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन की ओर से शेयर किए सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आरोप है कि जांच के लिए पहुंचे एसडीएम रिंकू सिंह और ब्लॉक प्रमुख के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच समिति का गठन कर दिया है.

कोल्ड स्टोरेज जांच के दौरान हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि बेतवा कोल्ड स्टोरेज में जांच करने के लिए एसडीएम रिंकू सिंह पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद कोल्ड स्टोरेज संचालक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के साथ उनकी बातचीत विवाद में बदल गई. घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की बात सामने आई है.

CCTV फुटेज आने के बाद बढ़ी चर्चा

विवाद के बीच ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया है. उनका आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

फिर सुर्खियों में एसडीएम रिंकू सिंह

एसडीएम रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. इसी साल मार्च में उन्होंने काम की कमी और प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और उनकी तैनाती जालौन में की गई. अब कोल्ड स्टोरेज निरीक्षण के दौरान हुए इस विवाद के चलते वह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं.

जांच समिति करेगी पूरे मामले की पड़ताल

घटना के बाद जिला अधिकारी की ओर से जांच समिति गठित की जा चुकी है. प्रशासन का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. फिलहाल इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

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