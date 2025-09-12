पति ने मुर्गा बनाया और पत्नी ने फंदा लगाकर दे दी जान... अमरोहा मामले में और भी हैं कई ट्विस्ट

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति से नाराज एक पत्‍नी ने आत्‍महत्‍या कर ली. दरअसल, पत्‍नी के मना करने के बावजूद पति ने घर में चिकन पका लिया. यह बात ही पत्‍नी को नागवार गुजरी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया. अब महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना रेहरा का है जहां 21 वर्षीय रीना की शादी मेहरपुर वंशी वाला निवासी निगम सिंह से हुई थी. 20 अगस्त को पति निगम सिंह ने पुलिस में रीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और दावा किया कि उसकी पत्नी घर से गायब हो गई है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की जिसके बाद जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया.

पति ने शव को गंगा में बहाया

सीओ दीप कुमार पंथ ने बताया कि निगम ने घर में मुर्गा बनाया था और शराब लेकर आया था. पति-पत्नी के बीच मुर्गा बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद निगम ने रीना के साथ मारपीट की. इसके बाद रीना ने 20 अगस्त को घर में फंदे से लटकर आत्महत्या कर ली. पति ने खुद को बचाने के चक्कर में रीना के शव को अपने भाई और परिजनों की मदद से मिट्टी में बांधकर गंगा में बहा दिया और अगले दिन थाना रहरा में प्लानिंग के तहत गुमशुदगी दर्ज कराई.

3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

रीना के मायके वालों ने पति पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो इस मामले से पर्दा उठा. पुलिस ने आरोपी पति को लेकर गंगा में शव तलाश किया लेकिन कही पता नहीं लग पाया है. पुलिस अभी भी शव को तलाश में जुटी है. पुलिस ने पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पति निगम, महकार और विजेंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस अभी शव को तलाश करने में जुटी है.