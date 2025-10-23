विज्ञापन
विशेष लिंक

रील के शौक में पेट्रोल बम में लगाई ऐसी आग, तेज धमाके से झुलसा लड़का, VIDEO देख सहम जाएंगे

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिवाली के हुड़दंग ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दिवाली के मौके पर कुछ युवक पेट्रोल बम बनाकर उसे फोड़ रहे थे और इस बीच 'रील' बनाने की कोशिश में एक बड़ा हादसा हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
रील के शौक में पेट्रोल बम में लगाई ऐसी आग, तेज धमाके से झुलसा लड़का, VIDEO देख सहम जाएंगे
  • उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिवाली के मौके पर पेट्रोल बम फोड़ने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया
  • मुरादपुर गांव के कुछ युवकों ने पेट्रोल और पटाखों से एक खतरनाक देसी बम बनाया था, जिससे बड़ा धमाका हुआ
  • युवक हनी रील बनाने के लिए हाथ खोलकर स्टंट कर रहा था, तभी आग की लपटों ने उसे घेर लिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिवाली के हुड़दंग ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दिवाली के मौके पर कुछ युवक पेट्रोल बम बनाकर उसे फोड़ रहे थे और इस बीच 'रील' बनाने की कोशिश में एक बड़ा हादसा हो गया. पेट्रोल बम के तेज धमाके में युवक के शरीर पर आग लग गई. आग लगते ही युवक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं.

रील बनाने के चक्कर में किया खतरनाक स्टंट

यह घटना हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर की है.जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर एक खतरनाक पेट्रोल बम बनाया था. उन्होंने पटाखे के साथ-साथ भारी मात्रा में पेट्रोल को पॉलिथीन में भरकर इस देसी बम में आग लगा दी. जैसे ही पटाखे में धमाका हुआ, पेट्रोल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और एक तेज धमाका हुआ. आग की लपटें दूर तक फैल गईं. 

Latest and Breaking News on NDTV

युवक गंभीर रूप से झुलसा, हालत नाजुक

हुड़दंग करने वाला हनी नाम का युवक इस दौरान हाथ खोलकर रील बनवा रहा था. अचानक हुए तेज धमाके के साथ ही आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. युवक बुरी तरह झुलस गया और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा.

हादसे के तुरंत बाद, गंभीर रूप से झुलसे हुए युवक हनी को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

वायरल हुआ घटना का वीडियो

इस खतरनाक स्टंट और हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में धमाके की भयावहता और युवक को आग की लपटों में घिरा देखकर लोग हैरान और सहमे हुए हैं. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच कर रही है. दिवाली जैसे त्योहारों पर इस तरह के खतरनाक और जानलेवा हुड़दंग से दूर रहने की अपील की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Diwali, UP News In Hidni
Get App for Better Experience
Install Now