रील के शौक में पेट्रोल बम में लगाई ऐसी आग, तेज धमाके से झुलसा लड़का, VIDEO देख सहम जाएंगे

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिवाली के हुड़दंग ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दिवाली के मौके पर कुछ युवक पेट्रोल बम बनाकर उसे फोड़ रहे थे और इस बीच 'रील' बनाने की कोशिश में एक बड़ा हादसा हो गया. पेट्रोल बम के तेज धमाके में युवक के शरीर पर आग लग गई. आग लगते ही युवक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं.

रील बनाने के चक्कर में किया खतरनाक स्टंट

यह घटना हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर की है.जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर एक खतरनाक पेट्रोल बम बनाया था. उन्होंने पटाखे के साथ-साथ भारी मात्रा में पेट्रोल को पॉलिथीन में भरकर इस देसी बम में आग लगा दी. जैसे ही पटाखे में धमाका हुआ, पेट्रोल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और एक तेज धमाका हुआ. आग की लपटें दूर तक फैल गईं.

युवक गंभीर रूप से झुलसा, हालत नाजुक

हुड़दंग करने वाला हनी नाम का युवक इस दौरान हाथ खोलकर रील बनवा रहा था. अचानक हुए तेज धमाके के साथ ही आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. युवक बुरी तरह झुलस गया और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा.

हादसे के तुरंत बाद, गंभीर रूप से झुलसे हुए युवक हनी को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

वायरल हुआ घटना का वीडियो

इस खतरनाक स्टंट और हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में धमाके की भयावहता और युवक को आग की लपटों में घिरा देखकर लोग हैरान और सहमे हुए हैं. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच कर रही है. दिवाली जैसे त्योहारों पर इस तरह के खतरनाक और जानलेवा हुड़दंग से दूर रहने की अपील की जा रही है.