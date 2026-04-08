ग्रेटर नोएडा: भगवान के घर में चोरी, दुर्गा मां की मूर्ति से गहने-जवाहरात उड़ा ले गए चोर; CCTV में घटना कैद

चोर जब चोरी करने पर आते हैं तो मंदिर को भी नहीं छोड़ते. ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी से आया है, जहां रात के अंधेरे में मंदिर में मूर्ति के गहने-जेवरात चुरा लिए. मामला दादरी में बिसाहडा रोड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में का है, जहां से देर रात चोरों ने दुर्गा मां की मूर्ति के ऊपर लगे चांदी का छत्र और सोने के जेवरात को चोरी कर लिया. चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार, देर रात चोरों ने माता के मंदिर को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर से करीब 3 किलो से ज्यादा के चांदी के छत्र और सोने की नथ की चोरी कर फरार हो गए. चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर मंदिर के अंदर घुसकर दुर्गा मां के ऊपर लगे छत्र को चोरी करते हुए बैग में रख रहा है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में भारी आक्रोश है.

दुर्गा मंदिर में चोरी, चांदी का छत्र और सोने के जेवरात गायब



ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित बिसाहडा रोड के दुर्गा मंदिर में देर रात चोरी हुई. चोर दुर्गा मां की मूर्ति से करीब 3 किलो चांदी का छत्र और सोने की नथ लेकर फरार हो गए. घटना CCTV में कैद हुई है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर… pic.twitter.com/rr9Zyr9xaM — NDTV India (@ndtvindia) April 8, 2026

वहीं दादरी पुलिस का कहना है कि मंदिर में चोरी की सूचना की जानकारी मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है. जल्दी ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा.