इंजीनियर की मौत के बाद एक्शन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी: ब्लैक स्पॉट और गड्ढे को 72 घंटे में किया जाएगा दुरुस्त

इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण पूरी तरह एक्शन में आ गया है और तीन दिनों के भीतर सभी ब्लैक स्पॉट, गड्ढे और दुर्घटना संभावित स्थानों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया गया है.

  • ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सड़क पर गड्ढों को चिन्हित कर भरने के निर्देश दिए हैं
  • एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को तीन दिनों में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है
  • परियोजना विभाग की टीम महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चयन कर रही है
ग्रेटर नोएडा:

नोएडा में सड़क किनारे बने बेसमेंट में कार गिरने और पानी में डूबने से इंजीनियर की मौत की घटना के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सड़क पर या फिर उसके आसपास किसी भी तरह के गड्ढे को मार्क कर तत्काल भरने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी सड़कों पर दिशा संकेतक समेत सभी सुरक्षा उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं.

सीईओ के निर्देश पर अमल करते हुए एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने रविवार देर शाम महाप्रबंधक एके सिंह और सभी वर्क सर्किल प्रभारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सभी सहायक प्रबंधकों, प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों को अपने एरिया में भ्रमण कर गड्ढों, शार्प यूटर्न, ब्लैक स्पॉट आदि को चिन्हित करेंगे औैर सुरक्षा के सभी उपाय करेंगे. इसके लिए तीन दिन का समय दिया गया है. प्राधिकरण ने इस अभियान का आगाज सोमवार से ही कर दिया है. 

दुर्घटना संभावित एरिया को टीम कर रही है सेलेक्ट

एसीईओ लक्ष्मी वीएस और एसीईओ सुमित यादव की देखरेख में परियोजना विभाग की टीम दुर्घटना संभावित एरिया को सेलेक्ट करने में जुट गई है.  प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में सभी वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबंधक और उनकी टीम फील्ड में घूम कर दुर्घटना संभावित लोकेशनों को चिंहित कर सभी आवश्यक कदम उठा रही है.

रोड मार्कर, कैट्स आई, सेंट्रल वर्ज की वॉल पर पेंट व रेफ्लेक्टर, जिन नालों पर वॉल नहीं हैं वहां बेरिकेटिंग करना, मुख्य मार्गों से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों पर स्पीड ब्रेकर आदि लगाए जा रहे हैं. प्राधिकरण एसीईओ सुमित यादव खुद भी 130 मीटर रोड, सेक्टर दो व तीन आदि एरिया का भ्रमण कर सुरक्षा के सभी उपाय करने के निर्देश दिए.

लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई

 ब्लैक स्पॉट को मार्क कर उसे दुरुस्त करने को कहा गया है. लापरवाही मिलने पर वर्क सर्किल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मार्ग पर अंधेरा नहीं होना चाहिए. सभी मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण कर लिया जाए. इसके साथ ही बिल्डरों को भी अपनी निर्माणाधीन साइटों पर सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि मार्क लोकेशनों पर सुरक्षा के सभी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.  सभी वर्क सर्किल को शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके एरिया में सभी दुर्घटना संभावित लोकेशनों पर सुरक्षा के सभी उपाय कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सीईओ के निर्देशानुसार परियोजना विभाग की टीम सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है. एसीईओ ने वाहन चालकों से भी यातायात के सभी नियमों का पालन करने की अपील की है. 

