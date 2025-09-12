विज्ञापन
विशेष लिंक

नेपाल हिंसा का असर भारत तक पहुंचा... फिरोजाबाद के कांच उद्योग को हुआ भारी नुकसान

फिरोजाबाद से चूड़ियों से लदे 50 से ज्यादा ट्रक नेपाल रवाना हुए थे लेकिन अब ये सभी ट्रक सीमा पर फंसे पड़े हैं. कारोबारियों के मुताबिक इन ट्रकों में करीब 5 करोड़ रुपये का माल अटका है.

Read Time: 2 mins
Share
नेपाल हिंसा का असर भारत तक पहुंचा... फिरोजाबाद के कांच उद्योग को हुआ भारी नुकसान
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • नेपाल में फैली राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का असर फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबार पर गंभीर रूप से पड़ा है
  • फिरोजाबाद से नेपाल भेजे गए पचास से अधिक ट्रक सीमा पर फंसे हुए हैं और करोड़ों का माल अटका है
  • नेपाल के प्रमुख शहरों में फिरोजाबाद की चूड़ियों की मांग होने के बावजूद व्यापार में भुगतान भी रुका हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
फिरोजाबाद:

नेपाल में फैली हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का असर अब भारत के फिरोजाबाद तक पहुंच गया है. चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद के कारोबार पर असर पड़ता नजर आ रहा है. करोड़ों की लागत का माल बॉर्डर पर फंसा हुआ है और भुगतान भी अटक गया है. त्योहारी सीजन में फिरोजाबाद के कारोबारी नेपाल के बाजारों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन वहां की हिंसा और तनाव ने कारोबार पर ब्रेक लगा दिया है.

फिरोजाबाद से चूड़ियों से लदे 50 से ज्यादा ट्रक नेपाल रवाना हुए थे लेकिन अब ये सभी ट्रक सीमा पर फंसे पड़े हैं. कारोबारियों के मुताबिक इन ट्रकों में करीब 5 करोड़ रुपये का माल अटका है. वहीं पहले से भेजी गई खेप का 5 करोड़ रुपये का भुगतान भी अटका हुआ है. नेपाल के काठमांडू, पोखरा, नारायण घाट और भैरवा जैसे शहरों में फिरोजाबाद की चूड़ियों की जबरदस्त मांग रहती है. त्योहारों से पहले की गई सप्लाई अब ट्रांसपोर्ट कंपनियों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है.

नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और आंतरिक राजनीतिक संकट ने हालात और खराब कर दिए हैं. हालात जल्द नहीं सुधरे तो फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बड़ा झटका लगना तय है. त्योहारी सीजन में कारोबार की रौनक बढ़ने के बजाय अब कारोबारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. फिरोजाबाद के कांच उद्योग पर नेपाल की अशांति का असर सीधा-सीधा दिख रहा है तो नेपाल की हिंसा का असर अब सीमापार भारत तक दिखाई देने लगा है. फ़िरोज़ाबाद का कांच उद्योग करोड़ों के नुकसान से जूझ रहा है.

नेपाल से फिरोजाबाद आये चूड़ी व्यापारी कृष्णा गुप्ता कहते हैं कि नेपाल के भुटवल शहर में रहते हैं यहां हमारा ससुराल भी है. हम चूड़ियां खरीदने आए थे लेकिन अब हमें आर्डर भी कैंसिल करने पड़ रहे हैं जब तक माहौल शांत नही होता वहां व्यापार का कोई सिलसिला नही चलेगा.

फिलहाल व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द नेपाल में शांति आएगी और व्यापार फिर से शुरू होगा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Firozabad Bangles Business Impact, Nepal Political Unrest Effect On Trade, Border Trade Disruption Nepal India, Impact Of Nepal Violence On Indian Trade
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com