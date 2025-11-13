यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा- सुरक्षित है यूपी, बताया कैसे काम कर रही है पुलिस

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि यूपी पूरी तरीके से सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस को सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं. पाठक गाजियाबाद में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे. उनसे दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर धमाके करने की योजना को लेकर सवाल किया गया था.

आंतकवादियों की छह दिसंबर को एक साथ कई जगह धमाके करने की योजना और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया था.इस सवाल पर पाठक ने कहा, ''यूपी पूरी तरीके से सेफ है. हमारी पुलिस अलर्ट मोड पर है. सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं, विशेष रूप से दिल्ली से सटे जिलों में. उन्होंने कहा कि दिल्ली से सटे जिलों में निगरानी के साथ-साथ गश्त बढ़ाने और चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जो लोकल इंटेलीजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस केंद्र के एजेंसियों के संपर्क में हैं. उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर काम कर रही है.

जांचकर्ताओं ने क्या पता लगाया है

दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने एक चौंकाने वाली योजना का खुलासा किया है. कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों से जुड़े संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छह स्थानों पर विस्फोटों की योजना बनाई थी. यह तारीख महत्वपूर्ण है, यह वह दिन था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था. दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों ने कहा है कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वे "बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना" चाहते थे.

ये भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट केस: ED करेगी अलफलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच: सूत्र