सिंगापुर के साथ यूपी की बड़ी डील, CM योगी की मौजूदगी में SCE के साथ एमओयू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे पर इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

लखनऊ:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज (एससीई) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया. यह एमओयू उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता और नीतिगत ढांचे को मजबूत बनाने और इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है.

सतत विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर फोकस

एमओयू के तहत दोनों पक्ष विषयगत ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सतत आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिक अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए मिलकर कार्य करेंगे.

इन क्षेत्रों में होगा सहयोग

एमओयू के अनुसार, दोनों पक्ष न सिर्फ स्टडी विजिट्स व लीडरशिप डेलिगेशन का आयोजन करेंगे, बल्कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों का खाका तैयार कर उसे लागू भी कराएंगे. इससे लोगों की कार्यक्षमता व कौशल, दोनों को बेहतर किया जा सकेगा. इसके अलावा सलाह व मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, साथ मिलकर तकनीकी सहयोग की परियोजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना, सरकारी व निजी क्षेत्र से जुड़े संबंधित लोगों व संस्थाओं का सहयोग हासिल करना भी एमओयू के प्रावधानों में शामिल है. आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अलग से लिखित समझौते किए जाएंगे, जिनमें कार्यक्षेत्र, समयसीमा और वित्तीय प्रावधान स्पष्ट किए जाएंगे. दो महीने के भीतर विस्तृत परियोजना समझौतों पर बातचीत शुरू की जाएगी और छह माह के भीतर उन्हें अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा.

वैश्विक अनुभव का मिलेगा लाभ

इस साझेदारी से उत्तर प्रदेश को सिंगापुर के प्रशासनिक अनुभव, शहरी नियोजन, औद्योगिक क्लस्टर विकास, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में अनुभव का लाभ मिलेगा. इस समझौते को उत्तर प्रदेश की वैश्विक सहभागिता और लॉन्ग टर्म विजन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

