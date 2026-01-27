दंगाइयों के हमपरस्त, उनके सामने नाक रगड़ते थे... CM योगी ने बिना नाम लिए ये किसको सुनाया?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को ओवरब्रिज और फ्लाईओवर जैसी विकास परियाजनाओं की सौगात देने के बाद बिना नाम लिए अखिलेश और मायावती की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों के हमपरस्त थे और उनके सामने नाक रगड़ते थे. आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है, वह घुसना नहीं चाहता था. उसको जबरदस्ती नाक रकडवाकर बिल में घुसाया गया. यूपी को दंगा मुक्त करने का काम किया तो उसके सभी हमदर्द परेशान हो गए हैं. इससे उन सबकी आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है.

2017 से पहले यूपी में क्या था?

सीएम योगी ने पूछा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या था. उन्होंने खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भय, आतंक, उपद्रव, अराजकता, बीमारी, दंगे थे. तब न बेटी सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी. सीएम योगी ने कहा कि ये वो लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं और जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं. ये लोग जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे. ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था.

प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था

सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था. नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था. आज मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समस्या नहीं समाधान की बात होती है. अब माफिया मच्छर और इंसेफेलाइटिस नहीं बल्कि गोरखपुर की वर्ल्डक्लास सड़कें , एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयूष विश्वविद्यालय और निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज गोरखपुर की पहचान बन गया है.

गोरखपुर को मिली फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात दी. उन्होंने कहा कि इसके बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ये एक नई सौगात आपको मिली है. हम सबको 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा याद रखनी होगी.