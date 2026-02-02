सोनभद्र: लोढ़ी टोल प्लाजा पर भारी बवाल, महिला वकील के साथ मारपीट के बाद भड़के वकील और सवर्ण आर्मी

विज्ञापन
सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा पर सोमवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब टोल कर्मियों ने एक महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया.

सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):

सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा पर सोमवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब टोल कर्मियों ने एक महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया. इस घटना के विरोध में अधिवक्ताओं और सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ की.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला अधिवक्ता गरिमा सिंह अपने परिजनों के साथ सोनभद्र नगर से वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग होते हुए ओबरा की ओर जा रही थीं. शाम करीब 3:30 बजे लोढ़ी टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा हुआ था. काफी देर तक जाम में फंसे रहने के कारण जब अधिवक्ता के परिजन विलंब का कारण पूछने के लिए टोल कर्मियों के पास पहुंचे, तो वहां विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि मामूली बात पर उत्तेजित होकर 4-5 टोल कर्मियों ने परिजन के साथ मारपीट शुरू कर दी.  

महिला अधिवक्ता से अभद्रता और मारपीट

जब अधिवक्ता गरिमा सिंह ने अपने परिजनों के साथ हो रही मारपीट का विरोध किया और बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो टोल कर्मियों ने उनके साथ भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. आरोप है कि कर्मियों ने महिला अधिवक्ता के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और घोर दुर्व्यवहार किया. इस हमले में अधिवक्ता समेत कुल तीन लोग घायल हुए हैं.

जैसे ही महिला अधिवक्ता के साथ हुई इस बदसलूकी की खबर फैली, बड़ी संख्या में अधिवक्ता और सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिवक्ताओं ने टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित भीड़ ने टोल प्लाजा के केबिन और संपत्ति में तोड़फोड़ की, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस फिलहाल टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.
 

