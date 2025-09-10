हिंदुओं की 'नो एंट्री' वाली अब्दुल्ला रेजीडेंसी में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त, मालिकों पर केस दर्ज

हिंदुओं की 'नो एंट्री' को लेकर विवादों में आई मेरठ की अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर बुलडोजर चला है.अब्दुला रेजीडेंसी के भीतर सरकारी जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ है. डीएम के आदेश पर गठित टीम ने जांच के बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत सही पाई और पुलिस प्रशासन और आवास विकास के अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच गए और सरकारी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल बुलडोजर के पंजे से ध्वस्त कर दी गई. आवास विकास परिषद मेरठ ने 310 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर बनी 112 मीटर लंबी दीवार को ध्वस्त करा दिया. भारी पुलिसबल की मौजूदगी में ये एक्शन हुआ है.

मुस्लिमों को ही विला, फ्लैट और प्लॉट देने के आरोप

दरअसल, मेरठ की हापुड़ रोड पर बन रही इस अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर यूपी के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने डीएम डॉ वीके सिंह से शिकायत की थी. ऊर्जा राज्य मंत्री ने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन कब्जा करके ये अब्दुल्ला रेजीडेंसी बनाई जा रही है. यहां षडयंत्र के तहत मुस्लिमों को ही विला, फ्लैट और प्लॉट दिए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं की नो एंट्री है. उन्होंने गैंगस्टर का पैसा भी इस कॉलोनी में लागे जाने का गंभीर आरोप लगाया था. इस मामले में डीएम डॉ वीके सिंह ने एसडीएम सदर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी और एसई राजीव कुमार को भी शामिल किया गया. टीम ने जांच कराई तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला, जिसके बाद बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बनी पूरी बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर डाली. इस मामले में अब्दुल्ला रेजीडेंसी के मालिकों जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ नौचंदी थाना इलाके में मुकद्दमा भी दर्ज करा दिया गए.

इधर, हिन्दुओं को इस अब्दुल्ला रेजीडेंसी में प्लॉट और विला ना देने के मामले में भी जांच की जा रही है. मेरठ डीएम का कहना है कि इसकी जांच करा रहें हैं और जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी.

यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर के अब्दुल्ला रेजीडेंसी के मालिकों पर आवास विकास परिषद की जमीन कब्जाने की जो शिकायत की गई वो सही पाई गई. हिन्दुओं को इस अब्दुल्ला रेजीडेंसी में एंट्री ना देने की जांच भी की जा रही है और उसकी तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी. लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की एक रेजीडेंसी के सुर्खियों में आने के बाद पश्चिमी यूपी के मेरठ की अब्दुल्ला रेजीडेंसी का मामला भी गर्माया हुआ है. अब जांच में और क्या तस्वीर साफ होगी इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

सनुज शर्मा की रिपोर्ट