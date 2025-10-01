विज्ञापन
UP News: सुनार की दुकान से हार हो गया पार.. बुलंदशहर में चोरी का वीडियो हो रहा है वायरल, FIR दर्ज

UP Crime News: यूपी के बुलंदशहर में एक महिला ने ज्वेलरी शॉप से 6 लाख रुपये के हार के उड़ा लिए. दुकानदार को चकमा देते हुए महिला ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर चोरी की घटना को दिया अंजाम. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है.

बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ज्वेलरी शो रूम में एक चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है. शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी शो रूम में लाखों रुपये की कीमत का सोने का हार एक महिला ने गायब कर दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला एक-एक करके हार दुकानदार से मांग रही है. फिर इसे अपनी गोद में रख रही है. दुकानदार को इस चोरी का पता सीसीटीवी वीडियो से पता चला. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है.

देखते-देखते हार 'गायब' 
महिला एक शख्स के साथ बैठी है. वो बार-बार दुकानदार से हार मांग रही है. इस दौरान महिला और शख्स आपस में बात करते दिख रहे हैं. बात करते-करते महिला अपनी गोद में साड़ी से हार छिपाती हुई दिखती है. दुकानदार लगातार महिला को हार दे रहा है. महिला ने कुछ हार छिपाने के बाद बाकी हार दुकानदार को वापस करती दिख रही है. 

6 लाख की कीमत के हार चोरी 
एक साथी के साथ ग्राहक बनकर आई महिला इस शातिर चोरी को अंजाम दिया. पलक झपकते ही हार गायब करने के बाद महिला अपने साथी के साथ फरार हो गई. लेकिन चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़ित ज्वेलर्स को हार चोरी होने का पता चला जब उसने रोज की तरह रात में ज्वेलरी का वजन किया. 

सीसीटीवी से चोरी का पता चला 
जब ज्वेलर्स को चोरी का शक हुआ तो उसने सीसीटीवी चेक किया तो उस इसका पता चला. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ने किस शातिराना अंदाज से चोरी की घटना को अंजाम दिया.

