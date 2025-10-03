अयोध्या में प्रॉपर्टी विवाद में बीजेपी नेता को मारी गोली, पुलिस हिरासत में आरोपी

अयोध्या धाम में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के समय एक सनसनीखेज घटना में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद एडवोकेट आलोक सिंह को गोली मार दी गई. यह वारदात शहर के व्यस्त इलाके में उस समय हुई, जब मां दुर्गा की शोभायात्रा गाजे-बाजे के साथ निकल रही थी.

जानकारी के अनुसार, आलोक सिंह अपने पूर्व व्यवसायी सहयोगी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. इसी सहयोगी ने उन पर नजदीक से गोली चलाई, जिसमें एक गोली उनके सिर में और दूसरी कंधे में लगी. गोली लगने से लहूलुहान आलोक सिंह जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया.

यह गोलीकांड प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलाने वाले व्यक्ति को भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. अयोध्या पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्र में हुई इस घटना की गहन जांच शुरू कर दी गई है.