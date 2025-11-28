तेंदुए के पिंजरे में फंसा बकरी चुराने गया शख्स, बोला- जाल चेक कर रहा था, देखें VIDEO

कतर्नियाघाट वन्य जीव क्षेत्र (Katarniaghat Wildlife Sanctuary) से सटे गांव में तेंदुए के आतंक के बीच एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के लगाए पिंजरे में गुरुवार रात एक आदमी ही कैद हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बकरी चुराने की कोशिश में फंसा व्यक्ति

यह घटना कतर्नियाघाट वन्य जीव क्षेत्र के उमरी दाहलो गांव की है, जहां बुधवार को जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था.

तेंदुए को फंसाने के लिए पिंजरे के अंदर एक बकरी को खड़ा किया गया था. अनुमान लगाया जा रहा है कि एक शख्स पिंजरे में रखी इसी बकरी को चुराने की कोशिश कर रहा था. संभावना जताई जा रही है कि बकरी को खींचते समय या पिंजरे के अंदर घुसते ही पिंजरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और व्यक्ति खुद को तेंदुए के जाल में फंसा बैठा. हालांकि शख्स ने अपनी सफाई में कहा है कि वह चेक करने आया था, तब उसे चक्कर आ गया इसलिए वो पिंजरे में फंस गया.

वन विभाग ने दी चेतावनी

वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल या पिंजरों से दूर रहें.



रिपोर्ट सलीम सिद्दीकी