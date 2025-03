अयोध्या में SDM के स्टेनो की मौत पर सियासत, धरने पर बैठे SP सांसद अवधेश प्रसाद

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शनिवार देर शाम अयोध्या जिला प्रशासन के कर्मचारी शिवम यादव की सड़क हादसे में मौत (Ayodhya SDM's Steno Death) हो गई. वह एसडीएम सोहावल के यहां स्टेनो के पद पर कार्यरत था. उसकी मृत्यु की सूचना पाकर पहुंचे परिवारजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और सड़क जाम कर दी. परिवारवालों का आरोप है कि एसडीएम मृतक शिवम यादव को प्रताड़ित करते थे और अपमानित किया करते थे. आरोप ये भी है कि अभी हाल ही में एसडीएम ने स्टेनो शिवम यादव का सिर मुड़वा दिया था.

परिवार और रिश्तेदार एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने वहां पहुंचकर घटना पर आक्रोश जताया.

सांसद अवधेश प्रसाद पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. उनका दावा है कि स्टेनोग्राफर की मौत के लिए एसडीएम ही जिम्मेदार हैं और हादसा संदिग्ध है. अवधेश प्रसाद ने कहा, " यह विचारधारा की लड़ाई है. मैं इस मुद्दे को संसद में सरकार और देश के सामने उठाऊंगा. अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा."

#WATCH | Uttar Pradesh | Stenographer of Sohawal SDM died in a road accident near Sahadatganj of the Cantt police station area in Ayodhya. The family of the deceased, accompanied by Samajwadi party MP Awadhesh Prasad along with other leaders of the party, sit on the protest… pic.twitter.com/MN6uM5K7i7