5 क्विंटल वजन, 30 करोड़ कीमत, राम मंदिर के लिए एक अनजान भक्त ने भेजी खास भेंट

अयोध्या के राम मंदिर में एक बेशकीमती मूर्ति लगने वाली है. भगवान राम की ये मूर्ति 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है. मूर्ति रत्नों से जड़ी हुई है. इसमें चांदी और हीरे और सोना जड़ा हुआ है. कर्नाटक के एक अनाम भक्त ने इस मूर्ति को राम मंदिर को समर्पित किया है.

दक्षिण भारत की मूर्तिकला के जरिए बनाई गई इस मूर्ति की कीमत 25-30 करोड़ रुपये मानी जा रही है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के डॉ अनिल मिश्रा ने बताया कि इस मूर्ति के दानदाता के नाम की जानकारी किसी को नहीं है.

उन्होंने बताया की मूर्ति का वजन लिया जा रहा है. शुरुआती अनुमान से ऐसा लगता है कि ये मूर्ति करीब 5 क्विंटल के करीब की है. इस बार में पूरी जानकारी दी जाएगी.

अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति

बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को संत तुलसीदास मंदिर के करीब अंगद टीले के करीब लगाई जा सकती है. सूत्रों के अनुसार इस मूर्ति को तंजुवर के कलकार ने बनाया है. इस प्रतिमा की चमक को देख लोग भी चकित हैं. इस प्रतिमा के लगने के बाद ये और ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा. सैकड़ों लोग इस प्रतिमा को देखने के लिए जुट रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी में इस प्रतिमा का बॉक्स खोल गया.