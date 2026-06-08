IPL फाइनल मैच में चोरी iPhone लेने ऑस्ट्रेलिया से अलीगढ़ आए इन्फ्लुएंसर जैक जिकिंग्स, किसे बताया अद्भुत इंसान?

ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंसर और क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर जेक जैकिंग्स अपना चोरी हुआ iPhone 16 Pro Max लेने के लिए सोमवार 8 जून को अलीगढ़ पहुंचे. उन्होंने अलीगढ़ एएसपी नीरज जादौन से मुलाकात की और आईफोन वापस दिलाने के लिए उनका आभार जताया. इन्फ्लुएंसर जेक जैकिंग्स ने अलीगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम के प्रभारी अभिषेक गौतम से भी मुलाकात और उनकी जमकर प्रशंसा की. उन्होंने अभिषेक गौतम को अद्भुत इंसान बताया.
#Aligarh— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) June 8, 2026
आज पुलिस कार्यालय, अलीगढ़ में आकर @JakeJeakings1 ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात कर अलीगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पेशेवर कार्यशैली एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा सर्विलांस प्रभारी अभिषेक गौतम की विशेष प्रशंसा की।#UPPolice #UPPCare #Byte@Uppolice… pic.twitter.com/K88o7pQ8OK
आईपीएम के फाइनल मुकाबले में चोरी हुआ था iPhone
इन्फ्लुएंसर जेक जैकिंग्स के लिए यह सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, बल्कि उनके दिवंगत दादा और स्कूल के खेल समेत अन्य यादों से जुड़ा खजाना भी इस फोन में था, जो 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल फाइनल मैच के दौरान उनकी जेब से चोरी हो गया था.
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ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर @JakeJeakings1 का मोबाइल फोन (iPhone 16 Pro Max) दिनांक 31.05.2026 को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल फाइनल मैच के दौरान चोरी हो गया था।
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'अलीगढ़ पुलिस यह तो वाकई सनसनीखेज था'
Had the pleasure of picking up my phone which was pickpocketed from me in Ahmedabad during the IPL final ! @aligarhpolice nothing short of sensational.— Jake Jeakings (@JakeJeakings1) June 8, 2026
Got to meet the man behind the operation in @abhi_gtm
Amazing guy and amazing person
Until next time Aligarh
See you… pic.twitter.com/ALyozBPMiz
अलीगढ़ पुलिस को कहा- थैंक्यू
जेक जैकिंग्स ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन से मुलाकात कर अलीगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पेशेवर कार्यशैली और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इतनी तेजी से कार्रवाई कर मोबाइल बरामद करना बेहद सराहनीय है. उन्होंने सर्विलांस प्रभारी अभिषेक गौतम और उनकी टीम की भी विशेष रूप से प्रशंसा की. जेक जैकिंग्स ने कहा कि इस कार्रवाई से भारतीय पुलिस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने अलीगढ़ पुलिस को थैंक्यू कहा.
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