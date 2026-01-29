विज्ञापन
विशेष लिंक

ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर ऑडी चलाती लड़की, RTO ने ठोका 32 हजार का चालान

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में नेशनल हाईवे पर रील बनाने के चक्कर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना एक युवती और युवक को महंगा पड़ गया. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने 32,300 रुपये का भारी-भरकम चालान काटा है. जाहिद अख्तर की रिपोर्ट

Read Time: 2 mins
Share
ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर ऑडी चलाती लड़की, RTO ने ठोका 32 हजार का चालान
  • औरैया जिले में नेशनल हाईवे पर युवती और युवक ने यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए खतरनाक रील बनाई
  • वायरल वीडियो में युवती गाड़ी के बगल वाली सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रही थी और युवक स्टंट की वीडियो बना रहा था
  • इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन और खतरनाक ड्राइविंग के आधार पर तीस हजार से अधिक का चालान काटा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में नेशनल हाईवे पर रील बनाने के चक्कर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना एक युवती और युवक को महंगा पड़ गया. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने 32,300 रुपये का भारी-भरकम चालान काटा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लग्जरी ऑडी कार नेशनल हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि युवती ड्राइविंग सीट पर बैठने के बजाय बगल वाली सीट पर बैठकर गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. वहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक इस खतरनाक स्टंट की वीडियो (रील) बना रहा है. 


प्रशासन की 'डिजिटल' सर्जिकल स्ट्राइक

जैसे ही यह वीडियो औरैया के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) एन.सी. शर्मा के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. जांच में पाया गया कि यह स्टंट न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है.

ARTO ने इन धाराओं में की कार्रवाई
 * खतरनाक तरीके से ड्राइविंग (Dangerous Driving)
 * बिना सीट बेल्ट के वाहन संचालन
 * ट्रैफिक नियमों की गंभीर अवहेलना

"सड़क रील बनाने का स्टेज नहीं": ARTO की चेतावनी

ARTO एन.सी. शर्मा ने इस कार्रवाई के जरिए युवाओं को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया फेम के लिए स्टंट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि रील कल्चर की वजह से सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि युवा लाइक्स और व्यूज के चक्कर में सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Auraiya Dangerous Stunt Reel, Audi Car Viral Video NH, Youth Fined 32300 For Stunt, Auraiya NH Reel Making Incident, Dangerous Driving For Social Media
Get App for Better Experience
Install Now