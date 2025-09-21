अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ की ठगी का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज 

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर थाने ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई और उनके सहयोगी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है. पीड़ित का आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर उसके साथ 14 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है. इसमें अपर्णा यादव के भाई चन्द्रशेखर सिंह बिष्ट के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है.

क्‍या हैं सारा मामला

मरर्चन्टास इन्फाहाईट्स प्रा. लि., के निदेशक पीड़ित ठाकुर सिंह मनराल ने बताया कि साल 2019 में उनकी मुलाकात चन्द्रशेखर बिष्ट से उनके पिता के सरकारी आवास, गुलिस्ता कॉलोनी में हुई थी. जहां 22.10 बीघा जमीन को बेचने का सौदा हुआ था और जिसको 1100 रुपए प्रति वर्गफुट के हिसाब से तय किया गया था. यह डील करीब 14 करोड़ रुपए में हुई थी. इस रकम को नगद और चेक के माध्यम से दिया गया था. लेकिन बदले में सिर्फ 13450 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जो तय राशि और क्षेत्रफल का आधा भी नहीं था.

धमकी और दबाव के आरोप

मनराल के अनुसार चन्द्रशेखर बिष्ट और उनके सहयोगी हिमांशु राय ने उन्हें जमीन के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया. आरोप है कि जब उन्होंने बाकी की रजिस्ट्री और पैसा वापस मांगा तो चन्द्रशेखर व हिमांशु ने उन्हें धमकी दी. कहा, पैसा भूल जाओ, दोबारा मांगा तो जान से हाथ धो बैठोगे. पूरे लेन-देन की जानकारी अपर्णा यादव, उनकी मां अम्बी बिष्ट और पिता अरबिंद सिंह बिष्ट को भी थी.

कोर्ट से मिली पीड़ित को राहत

पीड़ित के मुताबिक इस मामले की शिकायत थाना गोमतीनगर, पुलिस आयुक्त लखनऊ और कई अधिकारियों से की बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा. यहां कोर्ट के निर्देश पर गोमतीनगर थाने में FIR दर्ज हुई है.

