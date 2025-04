उत्तराखंड का नाम यूपी-2 कर दीजिए... जानिए आखिर इतना क्यों भड़क गए अखिलेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जन भावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है. इससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे. अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसा है. अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तराखंड 2 कर दीजिए.

#WATCH | Delhi: 'Uttarakhand ka naam bhi Uttar Pradesh-2 kar dijiye' says Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav when asked about Uttarakhand CM's announcement of renaming 11 places in 4 districts of the state pic.twitter.com/KsLUiCqojh