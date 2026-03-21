बनारस के बाद अब श्रावस्ती के मंदिर में उड़ाई इफ्तार की दावत, वायरल VIDEO ने चार को पहुंचाया जेल

बनारस के बाद अब यूपी के श्रावस्ती में बाबा सोन पथरी आश्रम के पास मन्दिर के पास मांसाहार रोजा इफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आया है. कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सोनपथरी बाबा आश्रम के पास रोजा इफ्तार पार्टी करने गये थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे मांसाहारी भोजन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की है.

क्या है पूरी घटना?

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना सिरसिया के भारत नेपाल सीमा की पहाड़ी पर स्थित सोनपथरी मन्दिर का है. सोंपथरी मन्दिर और बाबा के आश्रम के पास कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के आखिरी दिन में रोज अफ्तार पार्टी करने के लिए पहुंचे थे.यहां इन लोगों ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें करीबन डेढ़ दर्जन लोग रोजा अफ्तार करते हुए नजर रहे हैं. वहीं सोंपथरी मंदिर के पास इन्होंने जमकर मांसाहारी भोजन किया और उसके अवशेष झील में फेंक दिए.

The video of the Iftar that has now triggered FIR and arrest of four men in UP's Shravasti. A temple priest registered complaint that nov-veg items were discarded in the nullah used for drinking, cooking food and washing temple idols. pic.twitter.com/JfIeRdJ45Y https://t.co/0HgsJ2JGUj — Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 21, 2026

चार को भेजा जेल

आपको बताते चलें कि यहां पर सोनपथरी मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजा करने पहुंचते हैं और यहां पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है. इस बीच ऐसा वीडियो आने के बाद लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है.लोगों ने नाराजगी जताई है. वहीं हिंदू संगठनों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. मंदिर के पंडित शरणानन्द महराज की तहरीर पर और वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमाल, इरफान, इमरान और जहीर को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जेल भेज दिया.

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सीओ सतीश कुमार ने बताया कि कल 19 मार्च को आश्रम के शरणानंद महाराज की तहरीर पर बताया गया कि कुछ लोग वहां रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे थे और मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके अवशेष उस झील में डाल रहे थे जहां से मंदिर के लिए खाना बनाने के लिए पानी जाता है. इस पर कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की पहचान की जा रही है.

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