विज्ञापन
विशेष लिंक

कन्नौज: शादी की जिद में टॉवर पर जा चढ़ा युवक, बैलेंस बिगड़ा तो 35 फीट नीचे आ गिरा; मौत

यूपी के कन्नौज के एक गांव में कथित तौर पर शादी की जिद को लेकर एक युवक मोबाइल टॉवर पर जाकर चढ़ गया. तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और सीधे नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
कन्नौज: शादी की जिद में टॉवर पर जा चढ़ा युवक, बैलेंस बिगड़ा तो 35 फीट नीचे आ गिरा; मौत
  • कन्नौज के पुराभोज गांव में 24 वर्षीय युवक सुमित नशे की हालत में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था
  • युवक सुमित अपनी शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर करीब आधे घंटे तक रुका रहा था
  • टॉवर से गिरने के बाद युवक को गंभीर चोटें आईं, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कन्नौज:

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. मामला पुराभोज गांव है. यहां 24 साल का एक युवक किसी युवती से शादी करने की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. करीब आधे घंटे तक उसका ड्रामा चला लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह करीब 35 फीट नीचे आ गिरा. बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था, जिस कारण वह लड़खड़ा गया और टॉवर से नीचे गिर गया. इससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, पुराभोज गांव का रहने वाले सुमित का सुबह अपने घर पर किसी बात पर झगड़ा हो गया था. इस दौरान उसने कई बार घर वालों को आत्महत्या की धमकी भी दी थी. कुछ देर बाद नशे की हालत में सुमित गांव में लगे एक मोबाइल टॉवर पर जाकर चढ़ गया. उसे काफी समझाया गया लेकिन वह नहीं माना. इसी दौरान वह लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा. 

Latest and Breaking News on NDTV

कुछ गांववालों का कहना है कि वह युवती से शादी के जिद में टॉवर पर चढ़ गया था. कुछ का कहना है कि वह एकतरफा प्यार में था और लड़की से शादी करने की जिद को लेकर ही परिवार वालों से सुमित का झगड़ा हुआ था. किसी का कहना है कि नशे के कारण उसका विवाद हुआ था. 

कन्नौज के एसपी विनोद कुमार का कहना है कि सुमित को नशे की लत था. वह टॉवर पर चढ़ा और डिसबैलेंस होकर गिर गया. सिर के बल गिरने से उसे गंभीर चोटें आई थीं. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

(कन्नौज से इसराइल खान की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kannauj, Uttar Pradesh, Man Climb On Mobile Tower For Marriage, Man Climb On Mobile Tower, Kannauj News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now