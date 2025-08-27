ग्रेच्युटी क्या है और CTC में कैसे होती है कैलकुलेट? सैलरी पैकेज का ये खेल जानकर चौंक जाएंगे आप

ऐसा सोचिए... आपकी जॉब का ऑफर लेटर हाथ में है, CTC की मोटी रकम देखकर खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैकेज में जो ग्रेच्युटी (Gratuity in CTC)जोड़ी जाती है, उसका असली खेल क्या है? कंपनियां इसे कैसे आपके सैलरी स्ट्रक्चर (Gratuity calculation in salary)का हिस्सा बनाती हैं और क्यों बहुत बार ये पैसा आपको तुरंत हाथ में नहीं मिलता... यही राज जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट (How to calculate gratuity) होती है और कब मिलती है, ये सवाल अक्सर नौकरी करने वालों के मन में आता है. यहां हम आपको इससे जुड़ी हर जरूरी बात बताने जा रहे हैं.

ग्रेच्युटी क्या है और कैसे होती है कैलकुलेट?

ग्रेच्युटी दरअसल एक तरह का पेमेंट है, जो कंपनी अपने उन कर्मचारियों को देती है जिन्होंने लगातार 5 या उससे ज्यादा साल कंपनी में काम किया हो. ये पेमेंट उनकी लॉयल्टी और सर्विस को मान देने के लिए किया जाता है. ग्रेच्युटी कर्मचारी को सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट या फिर रिजाइन करने पर मिलती है.

इसके अलावा अगर किसी की जॉब के दौरान मौत हो जाए या फिर किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो जाए तो उस स्थिति में भी ये पेमेंट दिया जाता है.

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला

ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत होती है. सेक्शन 4(2) के हिसाब से ग्रेच्युटी का फॉर्मूला (Gratuity Calculation Formula) है: लास्ट ड्रॉन मंथली वेज × 15/26 × कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस.

यही फॉर्मूला HR ऑफर लेटर में अलॉट करने के लिए यूज करता है. कर्मचारी के ऑफर लेटर में ग्रेच्युटी को 4.81% ऑफ एनुअल बेसिक वेजेस के तौर पर दिखाया जाता है.

जैसे अगर किसी का एनुअल बेसिक सैलरी 100 रुपए है तो उसका मंथली बेसिक 8.33 रुपए होगा (100/12). अब ग्रेच्युटी प्रति ईयर ऑफ सर्विस होगी 4.81 रुपए यानी 8.33 × 15/26. जब ग्रेच्युटी देनी होगी तो एम्प्लॉयर को ये अमाउंट 30 दिन के अंदर कर्मचारी को देना पड़ेगा.

क्या ग्रेच्युटी हर साल बदलती है?

हां. CTC में अलॉटेड ग्रेच्युटी हर बार बेसिक सैलरी के रिवीजन के साथ बदलती है. बेसिक सैलरी आमतौर पर सालाना अपरेजल के बाद बदलती है. ग्रेच्युटी का पेमेंट लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी पर होता है जिसमें डीए (Dearness Allowance) भी शामिल होता है. जैसे-जैसे कर्मचारी की सैलरी और पोजिशन बढ़ती है, वैसे-वैसे ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ती जाती है.