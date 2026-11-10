सड़क पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी नहीं कर सकते ये काम, जान लीजिए अपने कानूनी अधिकार

Driver Rights During Traffic Checking: सड़क पर जब अचानक ट्रैफिक पुलिस की सीटी सुनाई देती है, तो अक्सर चालकों के मन में घबराहट और कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या गलती हो गई. कई बार चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं या कागजात मांगने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना जितना जरूरी है, उतना ही सड़क पर अपने कानूनी अधिकारों को जानना भी जरूरी है? ट्रैफिक पुलिस के पास जहां वाहन चेकिंग और कार्रवाई के अधिकार हैं. वहीं मोटर वाहन कानून के तहत वाहन चालकों को भी कई अधिकार दिए गए हैं. जानिए ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार होते हैं.

क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकता है?

वाहन चेकिंग के दौरान अक्सर यह देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मी बाइक या कार की चाबी अपनी तरफ से खींच लेते हैं. हालांकि, मोटर वाहन कानून के तहत किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जबरन वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है. अगर आपने कोई नियम तोड़ा है, तो पुलिस आपको गाड़ी रोकने का निर्देश दे सकती है, लेकिन चाबी निकालना नियमों के दायरे में नहीं आता. ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय शांति बनाए रखें. जरूरत पड़ने पर आप इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कौन काट सकता है आपकी बाइक और कार का चालान?

सड़क पर हर पुलिसकर्मी को चालान काटने का अधिकार नहीं होता है. इसे लेकर स्पष्ट विभागीय नियम तय किए गए हैं. आमतौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर , सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ही चालान जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं. ट्रैफिक कांस्टेबल इन अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं. अगर कोई पुलिसकर्मी आपका चालान काट रहा है, तो आप विनम्रता से उसकी पहचान और पद के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह कार्रवाई के लिए अधिकृत है या नहीं.

चालान कटने पर इन बातों का रखें खास ध्यान

अगर आपका चालान काटा जा रहा है, तो प्रक्रिया को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. किसी को भी चालान काटने नहीं दें. दरअसल, चालान जारी करने वाले अधिकारी के पास आधिकारिक चालान बुक या ई चालान मशीन होनी चाहिए. अगर आप मौके पर ही जुर्माना राशि का भुगतान करते हैं, तो उसकी आधिकारिक रसीद जरूर लें. बिना रसीद के पैसे देना से बचें. चालान कटने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों और धाराओं को ध्यान से जरूर पढ़ लें.

क्या पुलिस आपके वाहन को तुरंत टो कर सकती है?

गलत पार्किंग को लेकर अक्सर वाहन टो किए जाते हैं, लेकिन इसमें भी स्थिति महत्वपूर्ण होती है. अगर आप अपनी कार को पार्क करके खुद उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में पुलिस तुरंत आपके वाहन को टो नहीं कर सकती. अगर आपकी गाड़ी की वजह से सड़क पर गंभीर ट्रैफिक बाधित हो रहा है या जाम लग रहा है, तो पुलिस द्वारा विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है. हमेशा ऐसी जगह पार्किंग करें जिससे दूसरों को परेशानी न हो.

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किसी बड़े विवाद या विशेष परिस्थिति में यदि पुलिस आपको हिरासत में लेती है, तो कानूनन कड़े नियम लागू होते हैं. पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हर हाल में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. अगर कोई पुलिसकर्मी अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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