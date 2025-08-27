मुफ्त गेहूं-चावल मिलना हो जाएगा बंद, राशन कार्ड में ये नहीं करवाया तो पछताएंगे आप

Ration Card Rules: भारत में करोड़ों लोगों के पास राशन कार्ड है, जिससे उन्हें मुफ्त राशन और बाकी तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं. हर महीने का कोटा तय रहता है कि किस परिवार को कितना राशन मिलेगा. ये परिवार में शामिल लोगों की संख्या पर निर्भर करता है. हालांकि अब अगर आपने अपने राशन कार्ड में ये एक चीज नहीं की तो आपको मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा और राशन कार्ड से बाकी काम भी नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना है.

राशन कार्ड से मिलती है ये सुविधा

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार की तरफ से गरीब लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जाती है. इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड मांगा जाता है, जिसमें एंट्री करने के बाद ही मुफ्त राशन मिलता है. अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगर लोगों ने इस एक चीज का पालन नहीं किया तो उन्हें राशन मिलना बंद हो सकता है.

तीन महीने में कर लें ये काम

दरअसल राशन कार्ड में अब ई-केवाईसी करना जरूरी हो गया है. पांच साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की केवाईसी करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और मुफ्त राशन की सुविधा भी नहीं मिलेगी. इसके लिए पहले 30 जून की डेडलाइन तय की गई थी, जिसे बाद में 31 अगस्त किया गया था. ई-केवाईसी के लिए लोगों को तीन महीने का समय दिया गया है, अगर इस दौरान भी केवाईसी नहीं होती है तो राशन कार्ड ही बंद कर दिया जाएगा.

कैसे होगी ई-केवाईसी?

इसके लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य सरकार के पीडीएस पोर्टल पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको राशन कार्ड सेवाएं, ई-सेवाएं और बाकी विकल्प दिखेंगे, आप ई-केवाईसी पर क्लिक करें.

राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको आधार से सत्यापन करना होगा. इसके लिए मोबाइल नंबर आधार में अपडेट होना जरूरी है.

ओटीपी डालने के बाद आपका राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा और ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी.

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

अब आप सोच रहे होंगे कि ई-केवाईसी इतनी जरूरी क्यों है कि ऐसा नहीं करने पर आपका राशन कार्ड ही बंद हो जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं. केवाईसी होने पर फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम होती है.