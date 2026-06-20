PM Kisan Samman Nidhi Yojana 23rd Installment LIVE Updates: आज यानी 20 जून का दिन किसानों के लिए बेहद खास माना जा रहा है. आज पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत सभी पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे. सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस किस्त के तहत पूरे देश में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के ज़रिए पूरे 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

पश्चिम बंगाल से PM मोदी जारी करेंगे 23वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचेंगे और उनका पहला कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में होगा, जो कोलकाता से करीब 62 किलोमीटर दूर स्थित है. यहीं से प्रधानमंत्री 'पश्चिम बंग दिवस' समारोह में शामिल होकर कई केंद्रीय योजनाओं का शुभारंभ और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

क्या है पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है, जो 20 जून को जारी की जाएगी.

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