PM Kisan 21st Installment:पीएम की 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी? किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana Update: देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर आने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. छठ के बाद किसानों के खाते में ₹2000 की अगली किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही किस्त मिली है.

ऐसे में बाकी किसान जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) की राशि कब पहुंचेगी.चलिए जानते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट...

कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

सरकार की ओर से अबतक पीएम किसान निधि की किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) जारी करने को लेकर अभी तक किसी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है. यानी जिन किसानों ने अपनी (PM Kisan e-KYC) पूरी कर ली है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उनके खाते में अगले कुछ दिनों में ₹2000 आने की पूरी संभावना है.

क्या बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये?

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) से पहले जारी होने की उम्मीद की जा रही है. बिहार चुनाव की पहली और दूसरी चरण की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी. ऐसे में भले ही आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी कर सकती है.

माना जा रहा है कि 1 से 5 नवंबर के बीच राशि ट्रांसफर की जा सकती है, ताकि आचार संहिता के नियमों का पालन भी हो और किसानों को राहत भी मिले.

इन राज्यों के किसानों को मिल चुकी है 21वीं किस्त के पैसे

इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खाते में ₹2000 की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार ने राहत के रूप में किस्त एडवांस जारी की. अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद उनके खाते में भी (PM Kisan Yojana 21st Installment) की राशि पहुंच जाए.

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये

अगर आपने पीएम किसान योजना में अभी तक (PM Kisan e-KYC) नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC भुगतान नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि आवेदन के समय गलत जानकारी दी गई होती है. इसलिए किसान समय रहते अपने बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग स्टेटस जरूर चेक कर लें.

PM Kisan Beneficiary List में नाम ऐसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची (PM Kisan Beneficiary List) में है या नहीं, तो यह काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है

सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘Kisan Corner' सेक्शन में जाएं.

‘Beneficiary List' पर क्लिक करें.

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.

अब ‘रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें.

अगर आपकी डिटेल सही है और नाम लिस्ट में दिखता है, तो समझ लीजिए कि (PM Kisan Next Installment) जैसे ही सरकारी 21वीं किस्त जारी करेगी वह आपके खाते में सीधे आ जाएगी.

किसान योजना की 21वीं किस्त पाने के लिए तुरंत करें ये काम

अगर आपने जरूरी अपडेट्स जैसे e-KYC, आधार लिंकिंग और सही बैंक डिटेल नहीं दी हैं, तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. वहीं जिन किसानों ने ये सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें नवंबर के पहले हफ्ते में ₹2000 की राशि मिलने की पूरी उम्मीद है.

सरकार का लक्ष्य इस बार है कि (PM Kisan Yojana 21st Instalment) हर योग्य किसान के खाते में समय पर पहुंचे. इसलिए अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है, तो आज ही यह काम पूरा कर लें ताकि अगली किस्त सीधे आपके खाते में पहुंच सके.

पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी अपडेट (PM Kisan Latest Update) के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नजर बनाए रखें. इसके साथ ही अपने फोन पर आने वाले SMS Alerts जरूर चेक करें ताकि आपको किस्त की जानकारी समय पर मिल सके.

