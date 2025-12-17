NPS यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! अब एक साथ निकाल सकेंगे 80% पैसा

NPS Withdrawal and Exit Rules 2025: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में पैसा जमा कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने को लेकर जो टेंशन रहती थी अब वह काफी हद तक खत्म होने वाली है. PFRDA ने NPS के एग्जिट नियमों को आसान बना दिया है. अब नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स को पहले से ज्यादा पैसा एक साथ निकालने की सुविधा मिलेगी. यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत है जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं.

अब एक साथ निकाल सकते हैं 80% पैसा

नए नियमों के अनुसार नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स अब अपने कुल जमा पैसे का 80 फीसदी हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं. पहले यह सीमा सिर्फ 60 फीसदी थी और बाकी पैसा पेंशन के लिए लगाना जरूरी था. अब अगर आपका कुल पैसा 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप 80 फीसदी रकम सीधे निकाल सकते हैं और सिर्फ 20 फीसदी से पेंशन प्लान लेना होगा.

8 लाख से 12 लाख वालों के लिए नियम आसान

जिन लोगों का NPS फंड 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है उनके लिए भी नियम आसान किए गए हैं. ऐसे यूजर्स 6 लाख रुपये तक सीधे निकाल सकते हैं. बचा हुआ पैसा कम से कम 6 साल की पेंशन योजना में लगाना जरूरी होगा ताकि हर महीने कुछ इनकम मिलती रहे.

छोटे फंड वालों को पूरा पैसा निकालने की आजादी

अगर किसी का NPS फंड 8 लाख रुपये तक है तो वह पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है. ऐसे यूजर्स के लिए कोई पेंशन लेना जरूरी नहीं है. हालांकि अगर कोई चाहे तो कम से कम 20 फीसदी पैसा पेंशन में लगाकर 80 फीसदी रकम निकालने का ऑप्शन भी चुन सकता है.

85 साल तक निवेश जारी रखने का मौका

नए नियमों में यह सुविधा भी दी गई है कि NPS यूजर्स चाहें तो 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रख सकते हैं. यानी अगर आप जल्दी पैसा नहीं निकालना चाहते तो आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रह सकता है. एग्जिट लेना पूरी तरह आपकी पसंद पर रहेगा.

अब नॉर्मल एग्जिट और भी आसान

अब नॉर्मल एग्जिट के लिए 15 साल का सब्सक्रिप्शन पूरा होना या 60 साल की उम्र होना काफी है. रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन पर भी एग्जिट लिया जा सकता है. सबसे बड़ी राहत यह है कि नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड भी हटा दिया गया है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उनके लिए 5 साल का लॉक इन जरूरी रहेगा. 60 साल की उम्र के बाद अगर फंड 5 लाख तक है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है. अगर फंड 5 लाख से ज्यादा है तो 40 फीसदी पेंशन में और बाकी पैसा एक साथ निकाला जा सकता है.

यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों से घर बनाना चाहते हैं या किसी जरूरी काम में पैसा लगाना चाहते हैं. ज्यादा लंपसम मिलने से फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी और लोग अपने भविष्य के फैसले खुद ले पाएंगे. NPS अब पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली बन गया है.