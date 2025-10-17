विज्ञापन
विशेष लिंक

Tata Nexon Updated: टाटा नेक्सन का नया अवतार आया सामने, कंपनी ने दिया ये धांसू फीचर

Tata Nexon Updated: टाटा मोटर्स ने नेक्सन का स्पेशल 'रेड डार्क एडिशन' भी पेश किया है. यह एडिशन अब पेट्रोल, डीजल और CNG, तीनों पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है.

Read Time: 2 mins
Share
Tata Nexon Updated: टाटा नेक्सन का नया अवतार आया सामने, कंपनी ने दिया ये धांसू फीचर

Tata Nexon Updated: देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सन (Tata Nexon) को कंपनी ने एक बड़ी सेफ्टी और कॉस्मेटिक अपडेट के साथ बाजार में उतारा है. Nexon अब लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक से लैस हो गई है, जिससे इसकी सेफ्टी और बढ़ गई है. इसके अलावा कंपनी ने 'रेड डार्क एडिशन' भी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹12.44 लाख है.

Latest and Breaking News on NDTV
टाटा मोटर्स के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है, क्योंकि नेक्सन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है.

सेफ्टी में कंपनी ने मारी बाजी

ADAS फीचर को शामिल करना Nexon के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जो पहले से ही GNCAP और BNCAP दोनों से डुअल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली एकमात्र भारतीय SUV है.

ADAS में शामिल यह बड़ी बातें

  • टाटा नेक्सन का ADAS सुइट अब एक्टिव सेफ्टी फीचर देता है, जिसे कंपनी पेट्रोल  के साथ ऑटोमैटिक वेरिएंट में दे रही है.
  • टकराव को रोकने के लिए खुद-ब-खुद ब्रेक लगाना.
  • फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग (FCW) के जरिए आगे टक्कर होने की चेतावनी देना.
  • लेन कीप असिस्ट (LKA) और लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) के जरिए ड्राइवर को लेन में बने रहने में मदद मिलेगी.
  • हाई बीम असिस्ट से सामने से आने वाली गाड़ियों को देखते हुए हाई बीम को ऑटोमेटिक कम करना.
  • गाड़ी को लेन के बीच में बनाए रखना.
ADAS से लैस Nexon वेरिएंट, स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में लगभग ₹26,000 से ₹28,000 तक प्रीमियम है.

'रेड डार्क एडिशन' लॉन्च

टाटा मोटर्स ने नेक्सन का स्पेशल 'रेड डार्क एडिशन' भी पेश किया है. यह एडिशन अब पेट्रोल, डीजल और CNG, तीनों पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है.

रेड डार्क एडिशन की खास बातें

  • एक्सटीरियर

एटलस ब्लैक पेंट स्कीम, रेड लेटरिंग के साथ डार्क मैस्कॉट, पियानो ब्लैक ग्रिल सराउंड और रूफ रेल्स.

  • इंटीरियर

केबिन में ग्रेनाइट ब्लैक थीम के साथ लाल रंग के हाइलाइट्स दिए गए हैं.

  • सीटें

वेंटिलेटेड लेदरेट फ्रंट सीटें (Ventilated Leatherette Seats) जिसमें रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग और डायमंड क्विल्टिंग है.

  • फीचर्स

यह टॉप-स्पेक वेरिएंट पर बेस है, जिसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं.

रेड डार्क एडिशन की कीमत

वेरिएंटट्रांसमिशनएक्स-शोरूम कीमत (रु.)
पेट्रोलमैनुअल12.44 लाख
पेट्रोल (ADAS के साथ)DCA13.81 लाख
CNGमैनुअल13.36 लाख
डीजलमैनुअल13.52 लाख
डीजलAMT14.15 लाख
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tata Nexon, Tata Nexon ADAS, Tata Nexon Red Dark Edition, Tata Nexon Red Dark Edition Price, Tata Nexon Red Dark Edition Variants
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com