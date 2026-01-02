दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब शादी, जन्मदिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी सामाजिक आयोजन के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने यमुना किनारे बने असिता पार्क के हरे-भरे लॉन आम जनता के लिए खोल दिए हैं. ये लॉन पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास स्थित हैं और यहां अब कम किराए में सुरक्षित और खुले आयोजन स्थल मिलेंगे.

असिता पार्क (Asita Park)

असिता पार्क यमुना के किनारे बना एक बड़ा और सुंदर पार्क है. यह करीब 197 हेक्टेयर में फैला हुआ है. पहले यह इलाका अतिक्रमण और गंदगी से भरा रहता था, जिससे यमुना नदी को भी नुकसान हो रहा था. डीडीए ने इसे साफ-सुथरा और हरा-भरा बनाकर अब लोगों के लिए खोल दिया है.

लोगों को क्या फायदा होगा? (How will people benefit?)

अक्सर दिल्ली में कोई कार्यक्रम करना हो तो लोगों को शहर के बाहर महंगे लॉन या फार्म हाउस बुक करने पड़ते हैं. इससे खर्च भी ज्यादा होता है और आने-जाने में परेशानी भी होती है. असिता पार्क खुलने से अब दिल्ली के अंदर ही सस्ते और अच्छे आयोजन स्थल मिल जाएंगे.

लॉन और उनका किराया (Lawns and Rental Charges)

असिता पार्क में अलग-अलग साइज और जरूरत के मुताबिक कई लॉन बनाए गए हैं. यानी छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रमों के लिए आपको यहां लॉन मिल जाएगा. चलिए आपको इन लॉन का एरिया और किराया बातते है -

सूर्या लॉन: ₹40,000 (800 वर्ग मीटर )

वाटर बॉडी लॉन : ₹50,000 (1,560 वर्ग मीटर)

कैना लॉन : ₹1,40,000 (2,860 वर्ग मीटर)

कैफे लॉन : ₹1,00,000 (3,000 वर्ग मीटर)

बुद्ध लॉन : ₹1,10,000 (3,270 वर्ग मीटर)

मेन कॉन्ग्रिगेशन लॉन: ₹2,90,000 (8,900 वर्ग मीटर )

सर्कुलर लॉन : ₹3,30,000 (13,720 वर्ग मीटर)

ये सभी किराए एक दिन के लिए तय किए गए हैं. चाहें तो एक से ज्यादा लॉन भी एक साथ बुक किए जा सकते हैं.

सुविधाएं और जरूरी नियम (Facilities and important rules)

लॉन के किराए में 40 गाड़ियों की पार्किंग शामिल है. सफाई के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर अलग से देना होगा. चूंकि यह इलाका यमुना के पास है, इसलिए यहां सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल अस्थायी टेंट लगाने की इजाजत होगी. टेंट लगाने और हटाने के लिए अधिकतम तीन दिन का समय मिलेगा.

पर्यावरण का रखा जाएगा पूरा ध्यान (Full care of environment)

डीडीए ने साफ किया है कि यहां होने वाले सभी आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों के मुताबिक ही होंगे, ताकि यमुना नदी और उसके आसपास के पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. असिता पार्क के लॉन खुलने से अब दिल्ली वालों को अपने ही शहर में कम पैसों में फंक्शन करने की अच्छी जगह मिल गई है. इससे लोगों की परेशानी तो कम होगी ही, साथ ही यमुना नदी को साफ और सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी.