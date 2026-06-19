विज्ञापन
विशेष लिंक

NEET एग्जाम के दिन DTC में फ्री यात्रा, कूलिंग जोन और पानी, जानिए क्या है दिल्ली में तैयारी

दिल्ली सरकार ने 21 जून 2026 को होने वाली NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर विशेष कूलिंग जोन, पेयजल और मुफ्त DTC बस यात्रा की व्यापक व्यवस्था की है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
NEET एग्जाम के दिन DTC में फ्री यात्रा, कूलिंग जोन और पानी, जानिए क्या है दिल्ली में तैयारी
NEET परीक्षा के दिन DTC में फ्री यात्रा
file photo

NEET 2026 की परीक्षा 21 जून को होने वाली है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने छात्रों और उनके माता‑पिता के लिए खास व्यवस्थाएं की हैं, ताकि परीक्षा वाले दिन उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और वे तनाव मुक्त रह सकें. इस पहल के तहत दिल्ली के सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर कूलिंग ज़ोन (Cooling Zones) बनाए जाएंगे. इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे छात्रों को आराम मिले और वे इस अहम परीक्षा पर पूरी तरह ध्यान दे सकें.

कूलिंग जोन से मिलेगी गर्मी से राहत

तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने हर NEET परीक्षा केंद्र पर कूलिंग ज़ोन बनाए हैं. ये जगहें छात्रों और उनके साथ आए लोगों के लिए आरामदायक इंतजार करने की सुविधा देंगी, जिससे वे गर्मी से बच सकें और परीक्षा का दिन आसान बने.

पानी, ORS और फर्स्ट-एड की व्यवस्था

छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर पीने का पानी, ORS, चाय और फर्स्ट-एड जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. इन व्यवस्थाओं का मकसद गर्मी से होने वाली परेशानी से बचाना है, ताकि छात्र पूरी तरह से स्वस्थ रहकर अपनी परीक्षा दे सकें.

DTC फ्री यात्रा

नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राएं परीक्षा के दिन दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगे. मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी अलग पास या पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. बस कंडक्टर को अपना वैध NEET एडमिट कार्ड दिखाने पर बिना किसी किराए के यात्रा की अनुमति मिलेगी.

तनाव मुक्त परीक्षा का माहौल

इन सभी व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान दे सकें. साथ ही, उनके साथ आए माता-पिता की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

यह भी पढ़ें:- दिल्ली के लिए बड़ी राहत, भीषण गर्मी में भी नहीं होगी पानी की किल्लत, जानिए क्या है प्लान

लेखक के बारे में
img
नवीन  प्रजापत‍ि
सीनियर सब एडिटर
नवीन प्रजापति, वर्तमान में एनडीटीवी में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. हरियाणा के मूल निवासी हैं... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NEET-UG 2026, NEET-UG 2026 Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com