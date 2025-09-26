विज्ञापन
Mahila Rojgar Yojana: PM मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10,000 रुपए, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं? जानें कैसे उठाएं 2 लाख तक का फायदा

Mahila Rojgar Yojana 2025 1st Installment:मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को अपना रोजगार खड़ा करने और भविष्य में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद पाने का रास्ता खोलेगी. अगर आप बिहार की महिला हैं और अभी तक जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, तो आज ही जुड़कर इस योजना का फायदा ले सकती हैं.


Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025: महिला रोजगार योजना से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा और दिवाली के त्योहार से पहले बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की.लॉन्चिंग के दिन ही बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए. यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने एक साथ भेजी है.

चलिए जानते हैं ये  योजना क्या है और इसमें आपको फायदा कैसे मिलेगा. इसके साथ ही ये भी जानेंगें कि  क्या आपके अकाउंट में भी यह पैसा आएगा और इसे पाने के लिए क्या करना होगा...किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आवेदन का तरीका क्या है... 

महिला रोजगार योजना क्या है?

दरअसल बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है  मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. जिसमें शुरुआत में 10 हजार रुपए सीधे खाते में दिए जा रहे हैं और आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की मदद भी मिल सकती है. 

कैसे मिलेगा 2 लाख तक का फायदा

पीएम मोदी ने साफ कहा कि महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. अगर यह पैसा सही तरह से काम में लाया गया और इससे रोजगार खड़ा हुआ, तो आगे चलकर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी. यानी यह सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, बल्कि महिलाओं को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाने का कदम है.

रोजगार और ट्रेनिंग दोनों की सुविधा

यह योजना केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है. इसमें महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी. जीविका और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को बिजनेस और छोटे-छोटे काम शुरू करने की ट्रेनिंग मिलेगी. साथ ही उनके बनाए सामानों को बेचने के लिए हाट-बाजारों का भी विकास किया जाएगा.

क्या आपको मिलेगा फायदा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि महिला बिहार की स्थायी निवासी हो और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो. अगर कोई महिला अभी तक समूह से नहीं जुड़ी है, तो वह पहले सदस्य बनकर फिर इस योजना का लाभ ले सकती है.

महिला रोजगार योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, तो अलग से ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है.जो महिलाएं अभी तक समूह में नहीं हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं.

  • आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ऑफिशियल  पोर्टल https://mmry.brlps.in पर जाना होगा. 
  • यहां क्लिक करें लिखा एक मैसेज मिलेगा जिसपर क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा
  • अब आपको स्क्रीन पर चार लिंक दिखेंगे जिसमें किसी पर भी क्लिक कर लें
  • इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि'क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं?  
  • यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देना होगा.
  • आपको नहीं का ऑप्शन चुन लेना हो और नीचे के बॉक्स को टिक करना है.
  • अब आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा .
  • इसके लिए अपना  आधार नंबर, नाम, पिता/पति  का नाम, मोबाइल नंबर भरना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें
  • अब आपके मोबाइल नंबर  पर OTP आएगा जिसे सबमिट करना होगा.
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें

1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने किया आवेदन

अभी तक इस महिला रोजगार योजना से ग्रामीण इलाकों की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में शहरी इलाकों की महिलाएं भी आवेदन कर रही हैं.

बिहार सरकार की इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल खेती, पशुपालन, सिलाई-बुनाई, हस्तशिल्प या किसी भी छोटे रोजगार में कर सकती हैं. इससे उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ-साथ समाज में अपनी पहचान बनाने का भी मौका मिलेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

