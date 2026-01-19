बस 5 दिन में पैसे डबल! इस कंपनी ने तो निवेशकों को मालामाल कर दिया, जिसने 50,000 रुपये लगाए, 1 लाख निकाले

साल 2026 का पहला IPO, निवेशकों के लिए शानदार साबित हुआ है. बैंक या डाकघर में जहां आपके पैसे डबल होने में 7 से 10 साल या इससे भी ज्‍यादा लग जाते हैं, वहीं, एक जानी-मानी कंपनी के IPO ने महज 5 दिन में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए. हम बात कर रहे हैं, BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की. 9 जनवरी को निवेश के लिए खुले इस आईपीओ की आज सोमवार को शेयर मार्केट में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है. और लिस्टिंग भी ऐसी धमाकेदार हुई है कि निवेशकों के पैसे लगभग डबल हो गए.

कंपनी के शेयर BSE पर 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए, जो IPO प्राइस 23 रुपये से करीब 96.57% ज्यादा है. वहीं, NSE पर शेयर 45 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी करीब 95.65% का प्रीमियम देखने को मिला.

जिसने 1.10 लाख लगाए, 2.16 लाख हो गए

इस IPO का अलॉटमेंट 14 जनवरी को हुआ था. मिनिमम इन्‍वेस्‍टमेंट की बात करें तो अपर प्राइस बैंड 23 रुपये पर कम से कम एक लॉट में करीब 13,800 रुपये लगाने थे. 15 जनवरी तक शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए. आज 19 जनवरी को NSE और BSE पर शेयर लिस्‍ट हुए. यानी महज 4 दिन में एक लॉट में लगाए गए 13,800 रुपये बढ़कर 27,048 रुपये हो गए. यानी लगभग दोगुने.

जिस निवेशक ने 1 लॉट में 13,800 रुपये लगाए थे, लिस्टिंग होते ही उसकी वैल्‍यू 27,048 रुपये हो गई. वहीं 8 लॉट के लिए 1,10,400 रुपये लगाने वाले निवेशक के इन्‍वेस्‍टमेंट की वैल्‍यू 2,16,384 रुपये हो गई होगी.

जबरदस्‍त डिमांड में रहा ये IPO

कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी को खुला था और जब बोली के तीसरे दिन बंद हुआ तो इसे कुल 145 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. सबसे ज्यादा डिमांड बड़े संस्थागत निवेशकों की ओर से देखने को मिली. यह 1,300 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से 'OFS' यानी 'ऑफर फॉर सेल' था, जिसमें प्रमोटर्स ने अपने 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे.

भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में कुल 1.17 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं. इससे ये IPO कुल मिलाकर 146.87 गुना सब्सक्राइब हुआ. ये सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला PSU आईपीओ बना, जबकि कुल बोली राशि के मामले में यह तीसरे नंबर पर रहा.

शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में किसी भी पब्लिक इश्यू में इतनी ज्यादा मांग कम ही देखने को मिली है. इससे निवेशकों का कंपनी और सरकारी कंपनियों (पीएसयू) में निवेश को लेकर भरोसा साफ दिखाई देता है

कंपनी की फाइनेंशियल हेल्‍थ कैसी है?

वित्तीय नतीजों की बात करें तो भारत कोकिंग कोल ने 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 1,240 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया. इससे पहले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 1,564 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 में 665 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा 124 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 749 करोड़ रुपये था.

कंपनी की परिचालन से होने वाली आय वित्त वर्ष 2025 में 13,803 करोड़ रुपये रही. यह वित्त वर्ष 2024 में 14,246 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 में 12,624 करोड़ रुपये थी. वहीं, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 5,659 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6,846 करोड़ रुपये था.

भारत कोकिंग कोल ने भारी मशीनों के बेहतर इस्तेमाल से अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ाया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 39.11 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया. वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच कंपनी ने कोकिंग कोल उत्पादन में सालाना औसतन 5.80 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है.